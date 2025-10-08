Dans cet Ehpad, les résidents participent aux tâches ménagères et au recrutement des animateurs

En Charente, on trouve un Ehpad pas comme les autres : dans cet établissement, les résidents participent aux tâches ménagères et donnent leurs avis lors des recrutements des animateurs.

En Charente, dans l’Ehpad “La Chalotine de Brillac”, les résidents mettent la main à la pâte. Quarante personnes âgées vivent dans cet établissement et participent activement à la vie de la maison de retraite. En effet, les résidents de l’Ehpad aident aux tâches ménagères. Ils aident le personnel du restaurant à faire la cuisine, font leur lit et plient le linge.

Crédit photo : iStock

Bien sûr, toutes ces activités sont adaptées selon l’état de santé et les compétences de chaque résident. En plus de cela, les personnes âgées sont toujours encadrées et surveillées par le personnel.

“Au lieu que les personnels fassent eux-mêmes certaines actions, nous allons, le temps qu’il sera encore possible, les faire faire à certains des résidents mais toujours en les accompagnant”, a indiqué Charlotte Dupont, la directrice de l’établissement à La Charente Libre.

Les résidents recrutent les animateurs

Bien que les gestes des résidents ne soient pas toujours parfaits, l’objectif de cette méthode est de les faire participer à la vie de l’Ehpad pour qu’ils se sentent utiles et reprennent confiance en eux. De cette façon, ils se sentent impliqués dans la vie de l’établissement. En plus d’aider aux tâches ménagères, les résidents participent activement au recrutement des animateurs.

Crédit photo : iStock

La semaine dernière, deux nonagénaires ont accompagné la directrice de l’Ehpad qui recevait une candidate en entretien.

“Il est intéressant d’observer comment le candidat entre en contact avec la personne âgée. De notre côté, on perçoit le ressenti de nos résidents”, a expliqué la directrice de l’Ehpad, à La Nouvelle République.

Comme dans cet établissement, de nombreuses mesures sont mises en place dans les Ehpad pour stimuler les seniors. C’est par exemple le cas de cette maison de retraite qui a installé un bistrot au sein de son hall. À l’avenir, les personnes âgées pourront peut-être bientôt accueillir des animaux de compagnie dans les Ehpad. Des mesures innovantes pour lutter contre l’isolement des résidents et leur apporter de la joie.