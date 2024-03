Ehpad : le gouvernement favorable à l'accueil des animaux de compagnie des résidents

Ce vendredi 1er mars, le gouvernement français s’est montré favorable quant à l’acceuil des animaux de compagnie en Ehpad. Une loi qui permettrait aux personnes âgées d’intégrer les maisons de retraite avec leurs animaux de compagnie.

On compte actuellement 7 500 Ehpad en France, qu’ils soient publics, privés ou associatifs. Aujourd’hui, ces établissements ont le droit d’accepter ou de refuser les animaux de compagnie des résidents au sein de leur structure. Ainsi, de nombreuses personnes âgées peuvent être séparées de leur compagnon de vie à leur entrée dans l’établissement, ce qui peut être un véritable crève-cœur.

Mais la loi pourrait bientôt changer. Ce vendredi 1er mars, le gouvernement français a annoncé être favorable à l’accueil des animaux de compagnie dans les Ehpad. Un feu vert très attendu par les personnes âgées.

Des animaux dans les Ehpad ?

Invitée dans l’émission “Télématin” de France 2 ce vendredi, Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, a affirmé que les personnes âgées pourraient accueillir leurs animaux de compagnie dès le printemps dans les maisons de retraite. Des propos confirmés par Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités.

“Un nouveau droit va leur être octroyé : à savoir qu’elles pourront désormais amener avec elles, quand elles se rendent en Ehpad, leur animal de compagnie”, a déclaré Falida Khattabi.

Je confirme les propos de ma ministre déléguée : je suis favorable, dans le prolongement de l’amendement de @philippejuvin, à ouvrir la possibilité dans la loi d’accueillir les animaux de compagnie en EHPAD. Respectueuse du travail du parlement et de son calendrier, j’invite la… https://t.co/yIWRcO8uGU — Catherine Vautrin (@CaVautrin) March 1, 2024

Cette nouveauté pourrait avoir de nombreux avantages pour les personnes âgées. Ces dernières pourraient ne plus être obligées de se séparer de leur animal de compagnie en entrant à l'Ehpad. Leur présence serait également bénéfique pour les pensionnaires car vivre aux côtés d’un animal permet de lutter contre la perte d’autonomie, de garder une routine, d’éviter le stress et de lutter contre l’isolement.

“C’est une mesure qu’on réclamait et c’est vraiment une mesure qui est extrêmement importante. Cela permet aux résidents de ne pas être isolés et d’avoir une continuité par rapport à ce qu’ils avaient dans leur ancienne vie, ça évite la rupture entre le domicile et l’établissement”, a affirmé Jean-Christophe Amarantinis, président du Synerpa (Syndicat national des établissements et résidences pour personnes âgées).

Chiens, chats, oiseaux et poissons

Bien entendu, tous les animaux ne pourront pas être admis dans les Ehpad. Pour le moment, seuls les chiens, chats, poissons rouges et oiseaux seraient autorisés. Il n’y aurait donc pas de place pour les nouveaux animaux de compagnie (NAC) comme les reptiles, ni pour les animaux considérés comme dangereux.

Si la loi est adoptée, les Ehpad ne pourront plus refuser totalement l’accueil des animaux de compagnie, qu’ils soient publics ou privés. Chaque établissement devra adapter son organisation et son règlement intérieur. Un décret pourrait également être publié pour préciser les modalités pratiques de cette loi.

Les parlementaires vont se réunir et le texte de loi sera discuté en commission mixte paritaire (CMP) le 12 mars prochain. Si l’étape est concluante, un vote sur la proposition de loi aura lieu à l’Assemblée nationale le 19 mars, puis au Sénat le 27 mars.