Cet Ehpad a installé un bistrot dans le hall de son établissement et fait la joie des résidents

L’Ehpad d’Abbeville, dans la Somme, a eu une idée pas comme les autres : installer un bistrot dans le hall de l’établissement pour permettre aux résidents de se retrouver autour d’un verre.

C’est bien connu : le bistrot est un lieu très convivial où nous aimons nous retrouver pour discuter autour d’un verre. Toutefois, les personnes âgées qui intègrent les maisons de retraite n’ont généralement plus accès à ce petit plaisir. Mais ce n’est pas le cas dans l’Ehpad d’Abbeville puisqu’un bistrot a été installé dans le hall de l’établissement.

Crédit photo : iStock

Cette idée est celle de Laurent Douchin, cadre de santé en psychiatrie, qui a décidé d’installer un bar dans une maison de retraite en 2016. Quelques années plus tard, son projet s’est finalement concrétisé.

“L’idée était de transformer ce lieu qui était assez vide et assez froid en lieu social, d’en faire une place de village où les gens se rencontrent, discutent, peuvent boire un coup à la table d’un bistrot. Cet échange autour du coup à boire, c’est quelque chose dont les résidents sont dépourvus à leur entrée en institution. Ils n’échangent plus jamais d’argent. Là, ça redonne l’occasion d’échanger de l’argent contre des consommations, ce qui est aussi un lieu social”, a expliqué Laurent Douchin.

Un bistrot dans un Ehpad

Depuis fin mars, les résidents de l’Ehpad peuvent aller au bistrot pour acheter des boissons vendues à petit prix comme des sodas, du café ou de la bière sans alcool. Ce petit commerce a été mis en place par une association de soignants qui gèrent les stocks ainsi que le fonctionnement et la caisse du bistrot. Le but du personnel n’est pas de faire des bénéfices puisque l’argent sera entièrement réutilisé pour le bien-être des résidents et sera investi dans des décorations de Noël, des sorties ou des animations.

Crédit photo : iStock

Ce bistrot rencontre un immense succès et fait le bonheur des résidents, très satisfaits de cette nouveauté.

“Ils n’attendent que ça ! Ma collègue, qui ouvre à 14 heures en général, a déjà trois ou quatre personnes devant, alors que ce n’est même pas encore ouvert. On a du mal à fermer le bar aussi le soir, personne ne veut partir”, a confié Cédric Pinilo, animateur et barman.

Rompre la solitude

Ce bistrot permet aux résidents de se rencontrer et passer un bon moment. Certains discutent pendant des heures autour d’un verre tandis que d’autres s’amusent avec des jeux de société. Les plus enthousiastes n’hésitent pas à faire quelques pas de danse.

“On se sent mieux. Pour moi, c’est comme les vacances ! C’est convivial. Depuis qu’il y a ça, tout le monde revit. Les gens rigolent, c’est plus du tout la même chose”, a confié Hérald, résident depuis quatre ans.

Cette nouveauté est également un point positif pour les familles des résidents, qui constatent l’effet bénéfique de ce bistrot sur leurs proches. Les personnes âgées ne souffrent plus de l'isolement et se montrent plus souriantes et énergiques. Ce n’est pas la seule activité mise en place par cet Ehpad car ce dimanche 14 mai, un vide-grenier va être organisé sur le parking de la maison de retraite, pour permettre aux personnes âgées de rencontrer du monde et de profiter d’une journée animée.