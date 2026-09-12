Dans cette ville française, il est interdit de faire sécher son linge aux fenêtres

Alors que cette pratique est largement répandue partout en France, et notamment dans le sud, une ville interdit à ses habitants de faire sécher leur linge aux fenêtres et sur les balcons.

C’est une habitude prise par de nombreux foyers en été : faire sécher son linge dehors. Cependant, tout le monde n’a pas la chance d’avoir un jardin et pour cette raison, de nombreux habitants suspendent leur linge sur leurs fenêtres ou leurs balcons. De cette façon, les vêtements sèchent plus rapidement, exposés au soleil et au vent, et cela évite de les faire sécher à l'intérieur.

Cependant, il n’est désormais plus possible de faire cela dans une ville française, où un arrêté municipal a été pris pour interdire aux habitants de faire sécher leur linge aux fenêtres.

Une “pollution visuelle”

Cette mesure a été prise à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne et concerne principalement les habitants du centre-ville. Depuis le 3 juin, il est interdit d’étendre le linge aux fenêtres, aux balcons ou sur tout autre élément de la façade.

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La Ville a pris cette décision pour des raisons esthétiques. Elle souhaite préserver certains secteurs présentant un caractère “patrimonial, touristique ou commercial”. Selon Jean-Eric Rosier, l’adjoint au maire qui a signé cette mesure, le linge suspendu aux fenêtres est une “atteinte à la tranquillité publique” et est “susceptible de porter atteinte à l’harmonie des façades, à l’image de la commune, et de créer une pollution visuelle”.

“Le linge rentre dans l’intimité des gens. Je suis favorable à une certaine retenue”, a affirmé Jean-Eric Rosier, l’adjoint au maire de la commune qui a signé cette mesure, au Figaro.

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Une amende en cas de non-respect

Dans le cas où les habitants continueraient d’étendre leur linge dehors malgré l’interdiction, ils s’exposeraient à une amende de 38 euros, minorée à 11 euros si elle est payée dans le temps imparti.

Comme l’on peut s’y attendre, cette mesure est loin de faire l’unanimité. Si certains habitants comprennent que le linge n’est pas esthétique, d’autres affirment que dans certaines destinations du sud, notamment en Italie ou en Espagne, le linge suspendu au-dessus des rues est un geste culturel.

Par le passé, d’autres villes françaises ont pris des décisions similaires. C’est le cas à Béziers, dans l’Hérault, où il est interdit d’étendre son linge aux fenêtres, balcons et façades visibles dans le centre-ville historique. Même chose à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, où ce geste est sanctionné d’une amende. Une bonne chose à savoir pour les habitants du centre-ville.