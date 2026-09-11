Deux mamans britanniques ont développé une pratique pour le moins surprenante : elles allaitent les bébés l’une de l’autre.

Une affaire de famille !

Si elles ne partagent aucun lien de sang, Holly Stevens, 43 ans, et Becky Stevens, 49 ans, deux belles-sœurs originaires d’Angleterre, sont extrêmement proches, rapporte le magazine américain People.

Elles se font tellement confiance qu’elles n’hésitent pas à allaiter les enfants de l’autre. Invitées sur le plateau de l’émission britannique This Morning ce mercredi 9 septembre, elles se sont confiées sur cette habitude peu commune.

Deux belles-sœurs allaitent mutuellement leurs bébés

Tout a commencé lorsque Holly, directrice des relations publiques et coach en fertilité, a donné naissance à son premier enfant, son fils Freddy, aujourd’hui âgé de sept ans.

Alors que le petit garçon n’avait que cinq jours, toute la famille s’est retrouvée dans un parc. La quadragénaire et son compagnon de l’époque se trouvaient à bord d’un pédalo, tandis que Becky gardait Freddy sur la berge avec son mari Ed, le frère de Holly.

Le nourrisson s’est alors mis à pleurer car il avait faim. Face à cette situation, Becky a envoyé un message à sa belle-sœur pour lui demander quoi faire. Ce à quoi la jeune femme lui a répondu de le nourrir. Déjà maman d’un bébé de sept mois, Becky s'est empressée d'allaiter son neveu.

Crédit Photo : Moms-Breastfeed-rachothers-babies

Depuis cet événement, elles ont continué à donner le sein aux enfants de l’une de l’autre au fil des années. Pour elles, il s’agit avant tout d’une question de praticité et d’entraide.

Aujourd’hui, Holly est la mère de deux enfants, dont Violet, un an. De son côté, Becky et son époux ont eu des jumelles et cinq autres enfants, âgés entre 17 ans et deux mois.

Pearl, la dernière de la fratrie, a par ailleurs été allaitée par sa tante Holly alors qu’elle n’avait que cinq jours, tout comme Becky l’avait fait pour Freddy.

« C’est notre truc », a plaisanté Becky.

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Une pratique dangereuse ?

Le hic ? Les deux femmes ne sont pas épargnées par les critiques, qui jugent cette pratique dégoûtante. Holly et Becky préfèrent toutefois les ignorer et assurent que ces remarques sont absurdes.

« Le lait, c’est du lait. Quand vous ouvrez le réfrigérateur et que vous voyez du lait de vache, vous ne vous posez pas de question, n’est-ce pas ? Et autrefois, il y avait des nourrices », a indiqué la première sur le plateau du talk-show.

La médecin attitrée de This Morning, Dr Zoe Williams, a partagé son point de vue d’experte sur cette manière de faire. D’abord, la spécialiste rappelle que cette pratique était répandue dans le passé.

« Dans cette situation particulière, je comprends en quoi cela a pu avoir du sens. Historiquement, les nourrices étaient très courantes et c’était un métier rémunéré », explique-t-elle.

Elle rappelle ensuite qu’il existe des précautions à prendre avant de se lancer.

« Évidemment, vous êtes belles-sœurs, vous vous connaissez très bien, mais je ne conseillerais pas de commencer à allaiter les bébés des autres sans réfléchir, car il existe un risque de transmission d’infections », ajoute-t-elle.

Mère d’un garçon de cinq ans, Zoe Williams souligne que le fait de fumer, consommer de l’alcool ou prendre certains médicaments peut avoir des conséquences sur le lait maternel.

« Ce n’est donc pas une pratique considérée comme sûre, mais en soi, intrinsèquement, ce n’est pas quelque chose de dangereux », conclut-elle.

Et vous, qu’en pensez-vous ?