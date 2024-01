Ces nouveaux radars redoutables vont devenir le cauchemar des automobilistes en ville

De nouveaux radars arrivent dans nos villes et gare aux infractions, même minimes, car ces engins modernes ne laisseront rien passer.

Avis aux automobilistes !

Soyez encore plus vigilants que vous ne l'êtes déjà car la moindre étourderie pourrait bien vous coûter cher dorénavant. De nouveaux radars urbains, plus discrets et plus mobiles, vont ainsi bientôt sévir dans certaines villes.

De nouveaux radars urbains de dernière génération vont verbaliser les automobilistes

Dès le 16 janvier prochain, ces appareils - testés pendant 2 ans - seront déployés dans plusieurs agglomérations françaises afin de contrôler la vitesse des véhicules mais aussi le respect des feux rouges.

Ces radars nouvelle génération ont la particularité d'être de petite taille et sont parfaitement intégrés au mobilier urbain. Il est donc difficile de les repérer. Autre caractéristique et pas des moindres, un certain nombre de ces radars sont factices puisque seul un appareil sur cinq fonctionne. Une manière de dissuader les automobilistes qui, dans le doute, seront dans l'obligation d'être bien plus vigilants qu'à l'accoutumée.

L'une des missions principales de ces radars intelligents sera de contrôler la vitesse dans les zones urbaines où les axes sont limités à 30 km/h. Des limitations que l'on voit de plus en plus souvent dans les centres-villes, ce qui a le don d'ailleurs d'agacer certains automobilistes qui ne comprennent pas comment on peut rouler à une si faible allure.

À l'avenir, ces derniers devront donc faire preuve de vigilance, sous peine de se voir infliger de lourdes amendes, car avec l'arrivée de tels appareils, la moindre infraction sera sanctionnée.

Crédit photo : iStock

D'autres voix, plus favorables, se font toutefois entendre à ce sujet. C'est notamment le cas de celles et ceux qui rappellent que ces nouveaux radars sont peut-être le meilleur moyen pour dissuader les automobilistes, ayant la fâcheuse habitude de griller les feux rouges.

Pour l'heure, on ignore encore quelles sont les villes concernées mais selon RMC, les premiers radars devraient faire leur apparition à Belfort, Marseille et Toulouse.