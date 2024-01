“Elle pensait avoir encore le droit de conduire” : malgré un retrait de permis, elle vient à la gendarmerie... en voiture !

En Seine-Maritime, une automobiliste a vu son permis être retiré par les gendarmes après un excès de vitesse. Convoquée à la gendarmerie, elle s’y est rendue… en voiture.

À partir de quand une suspension ou un retrait de permis est-il effectif ? La réponse est simple : instantanément ! Une information qu’il faut absolument connaître si vous ne voulez pas vivre la même mésaventure que cette jeune automobiliste, âgée de 31 ans.

Ce dimanche 7 janvier, elle a été interceptée par un peloton motorisé lors d’un contrôle routier sur l’A131 au niveau de Saint-Vigor-d’Ymonville, en Seine-Maritime. Elle a été enregistrée roulant à une vitesse de 160 km/h sur une portion d’autoroute limitée à 110.

Une infraction qui lui vaut immédiatement un retrait de permis. Les gendarmes s’assurent alors que la jeune reparte accompagnée, dans l’attente d’une suspension de permis décidée par la préfecture dans les 72 heures suivant l’infraction.

Deux jours plus tard, l’automobiliste est convoquée à la gendarmerie, qui fait suite à un refus d'obtempérer survenu quelques mois plus tôt sur l’autoroute A29. Elle avait alors refusé de s’arrêter à un contrôle de la douane.

Crédit photo : iStock

“Elle pensait avoir le droit de conduire”

Le problème, c’est qu’elle se rend à ce rendez-vous au volant d’une autre voiture, et ce sous les yeux du même peloton motorisé qui lui avait retiré le permis deux jours plus tôt : “Elle s’est garée à 300 ou 400 mètres de l’unité et est sortie côté conducteur, les gendarmes l’ont vu du bureau”, raconte une source à Actu76.

En premier lieu, les gendarmes l’interrogent sur son arrivée remarquée. Ce à quoi elle répond avoir été amenée par son conjoint. Les gendarmes lui demandent alors de chercher son conjoint, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire : “Elle a finalement reconnu l’infraction, elle pensait avoir encore le droit de conduire”.

Finalement, l’ancienne automobiliste encourt un passage devant le tribunal correctionnel du Havre, suite à cet enchaînement d’infractions commises. Elle connaîtra son sort d’ici quelques jours.