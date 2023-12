Des experts révèlent combien d'heures vous devez dormir chaque nuit en fonction de votre âge

L’institut National du Sommeil et de la Vigilance est formel : le nombre d’heures de sommeil évolue en fonction de l’âge. Mais de combien d’heures a-t-on réellement besoin à l’âge adulte ? Réponse.

Vous vous rappelez encore de ces nuits de plus de 10 heures lorsque vous étiez adolescent ? Désormais, ce n’est plus qu’un lointain souvenir : vos nuits ne dépassent pas les 8 heures… Mais savez-vous pourquoi ?



Crédit photo : iStock

De combien d'heures de sommeil a-t-on besoin ?



Selon l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance, ce constat est totalement naturel. Voici pourquoi. Le sommeil évoluerait au fil des années : alors qu’un nouveau-né nécessiterait plus de 16 heures de sommeil, un jeune enfant, lui, aurait besoin de 10 à 12 heures de sommeil. À l’inverse, une personne en âge adulte aurait besoin de 7 heures à 8 heures de sommeil.

Pourquoi dort-on moins longtemps à l’âge adulte ?

D’après l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance, cela s’explique par le changement de la qualité du sommeil : “Elle se réduit de façon constante avec l’âge : si l’enfant fait 30 % de sommeil profond à 10 ans, à l’âge adulte, la moyenne est de 20 %. À 80 ans, il est exceptionnel de faire encore du sommeil lent profond. Chez le sujet âgé, le sommeil lent profond est devenu rare, il s’allège, le sommeil est devenu instable, les éveils au cours du sommeil sont plus fréquents et plus longs. Le réveil survient plus tôt.”

Par ailleurs, le sommeil paradoxal (phase de sommeil profond) baisse au cours de la vie et apparaît plus rapidement en début de nuit : “sa répartition au cours de la nuit se modifie, il apparaît plus précocement et devient plus abondant dans la première partie de la nuit”, précise l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance. En clair, le sommeil évolue avec le temps et l'âge, il est donc difficilement contrôlable. Toutefois, il est possible de mettre en place une routine qui permet de s'assurer un sommeil réparateur, comme par exemple, ne pas négliger son environnement de sommeil, miser sur une bonne literie, dormir avec la bonne température (environ 18 degrés). Vous êtes désormais fixé !