Voici combien d'heures les Français dorment en moyenne chaque nuit, et vous ?

La qualité de sommeil des Français n’est pas au beau fixe. Selon un sondage, de mauvaises habitudes avant l’heure du coucher sont à l’origine d'un temps de sommeil très faible.

Une étude sur le sommeil menée entre août et septembre 2024 pour IKEA (en collaboration avec GlobeScan) révèle les habitudes des sondés avant l’heure du coucher. Parmi les 57 pays ayant participé au sondage, un seul se démarque pour son temps de sommeil respectable. Il s’agit de la Chine, « le seul pays où le temps moyen de sommeil est de plus de 7 heures, ce qui est loin d’être le cas pour le reste du monde et notamment la France ».

En effet, le temps de sommeil des Français se situe en moyenne à 6 heures 41 par nuit. Pour rappel, le temps de sommeil moyen recommandé pour un adulte est de 7 heures. Cela dit, de nombreuses études indiquent que le temps de sommeil parfait varie selon les besoins de chacun.

Six heures de sommeil peuvent donc convenir à certaines personnes mais pas à tout le monde. Les Français considèrent par ailleurs qu’ils dorment 1 heures 20 de moins que ce qu’ils souhaitent, révèle encore le sondage.

Ces mauvaises habitudes des Français avant d’aller se coucher

Crédit photo : Tero Vesalainen/ iStock

Autre détail important qui ressort de l’étude, « en France, 6 personnes sur 10 estiment que le sommeil est l'une des plus grandes sources de bonheur dans la vie ». Pourtant, les Français sacrifient ce temps pour de mauvaises habitudes. Ces dernières sont diverses.

Pour 23% des sondés, des facteurs tels que le stress, l'anxiété, les pensées omniprésentes ou une charge mentale trop élevée nuisent à leur endormissement. Ensuite, pour 6 Français sur 10, l’utilisation du smartphone avant l’heure du coucher est également un frein à un sommeil de qualité. Les 18-24 ans sont 90% à admettre s’endormir avec leur téléphone. L’appareil restant allumé toute la nuit, les notifications, alertes et aux autres messages continuent d’affluer, rendant alors impossible un sommeil réparateur si les Français se réveillent à chaque fois.

Pour favoriser l’endormissement, l’Assurance maladie déconseille de boire du thé, du café et autres boissons caféinées, de la vitamine C et de consommer des cigarettes en journée. Elle déconseille également de pratiquer une activité sportive après 17 heures. Elle conseille en revanche de dîner léger, de régler la température de la chambre à 19°C et de faire une activité reposante comme lire et méditer. Afin de ne pas être dérangé par vos appareils, il est recommandé de les laisser dans une autre pièce et de désactiver les notifications. « Arrêtez vos appareils ou mettez-les en mode silencieux », ponctue-t-elle.