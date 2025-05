Vous devez vous réveiller à cette heure précise chaque jour pour être heureux, selon la science

Le sommeil est vital pour la santé. Combiné à une routine matinale, le sommeil peut même vous rendre heureux. C’est la science qui le dit et c’est une méthode unique qui fait ses preuves au Japon.

Les études ne cessent de le rappeler : le sommeil est vital pour la santé physique et mentale. Dès lors, saviez-vous que le sommeil pouvait vous rendre plus heureux ? À condition de se lever à une heure bien précise, selon la science.

Selon une étude scandinave publiée dans la revue Sciencedirect, se lever tôt, idéalement au même moment que le lever du soleil, apporte de nombreux bénéfices. On parle d’améliorer la qualité du sommeil et de l’augmentation de la production d’endorphines, les hormones du bonheur.

D’autres études suggèrent que se lever en phase avec la lumière naturelle peut avoir des effets bénéfiques à long terme sur la santé, comme l’augmentation de l'espérance de vie. Mais pour pouvoir profiter de tous ces bénéfices, il y a un horaire à respecter que suivent à la lettre les Japonais depuis belle lurette.

La méthode japonaise du sommeil pour être plus heureux

Crédit photo : oatawa/ iStock

Une approche japonaise montre les bienfaits d’un réveil tôt sur le bonheur et la longévité, renseigne le site Daily Galaxy. Les Japonais règlent ainsi leur réveil selon la saison : 7 heures en hiver et entre 5 et 6 heures du matin en été. De cette façon, ils profitent au maximum de la lumière naturelle. Cela leur permet de favoriser l’équilibre hormonal et émotionnel de leur corps.

Mais ce n’est pas tout. En choisissant de se réveiller aux aurores, les Japonais peuvent s'adonner à des activités personnelles et calmes comme le yoga, la méditation, la lecture et la calligraphie. De quoi démarrer la journée sur de bonnes bases en évitant le stress. Cela diffère des réveils tardifs de notre société occidentale, amenée à se dépêcher pour aller au travail.

Crédit photo : Inside Creative House/ iStock

Par ailleurs, les Japonais pratiquent ce qu’on appelle le « sommeil segmenté ». Ils dorment de 21 heures à minuit, puis se réveillent pendant quelque temps pour se relaxer ou méditer avant de se rendormir de 2 heures à 5 heures du matin. Selon les chercheurs, cette étrange façon de dormir serait en réalité très réparatrice. Même si la durée totale de sommeil n’est que de six heures, les individus se sentiraient plus en forme au long de la journée.

Pour vous lever aux aurores, commencez par aller vous coucher 10 à 15 minutes plus tôt que d’habitude de façon graduelle. Avant l’heure du coucher, évitez les écrans dont la lumière bleue interfère avec la mélatonine, l’hormone du sommeil. Optez pour des activités calmes afin de préparer votre corps au repos. Enfin, n’oubliez pas qu’une dette de sommeil entraîne des conséquences néfastes sur le corps : obésité, diabète et dépression. Respectez ainsi le temps de sommeil dont vous avez besoin tout en vous réveillant plus tôt chaque matin.