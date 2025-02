Ce test simple avec une cuillère permet de savoir si vous manquez de sommeil

Si vous avez l'habitude d'être fatigué.e au réveil, faites le test de la cuillère pour savoir si vous manquez de sommeil.

On ne le répétera jamais assez : le sommeil joue un rôle important sur notre bien-être. La raison ? Dormir permet de récupérer de la fatigue physique et psychologique accumulée tout au long de la journée.

Vous l’ignorez peut-être, mais bien dormir booste l’énergie, l’humeur et la concentration. En revanche, les problèmes de sommeil ont un impact sur la santé.

En effet, ces derniers peuvent affecter la vie quotidienne. Et pour cause : ils provoquent un état d’irritabilité, des troubles de l’humeur et de la mémoire.

Si vous ressentez ces symptômes dès le réveil, vous souffrez peut-être d’un manque de sommeil. Pour le savoir, nous vous invitons à faire le test de la cuillère. On vous explique.

Crédit Photo : iStock

L’astuce de la cuillère pour savoir si vous manquez de sommeil

Ce test a été créé par le Dr Nathaniel Kleitman, décrit comme «le père fondateur de la recherche sur le sommeil» par James Leinhardt, spécialiste de la posture du sommeil, sur son compte TikTok.

Comme le précise le spécialiste, cette méthode rapide permet de savoir si on manque de sommeil. La première étape consiste à se munir d’un bol et et d'une cuillère.

«Vous allez assombrir la pièce en fermant les volets ou les rideaux et disposer votre bol au pied du lit ou du canapé. Allongez-vous, tenez la cuillère dans votre main et retenez l'heure à laquelle vous fermez les yeux avec l'intention de vous endormir. Détendez-vous et apprêtez-vous à dormir», explique l'expert dans une vidéo.

Lorsque vous serez sur le point de sombrer dans le sommeil, la cuillère va tomber dans le récipient. Résultat : cette action va créer un bruit qui va vous réveiller. À ce moment, regardez l’heure à laquelle cela s’est produit.

- Si vous vous êtes endormi.een moins de 5 minutes, cela signifie que vous manquez de sommeil.

- Si vous vous êtes endormi.e entre 15 et 20 minutes, cela signifie que vous manquez légèrement de sommeil.

- Si vous avez mis plus de 15 à 20 minutes pour vous endormir, cela signifie que votre sommeil est réparateur.

Crédit Photo : iStock

Si vous souffrez de troubles du sommeil, il est conseillé de prendre rendez-vous chez le médecin. En attendant, voici 10 conseils pour apprendre à bien dormir.