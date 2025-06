Les femmes ont besoin de dormir 28 minutes de plus que les hommes, selon une étude

C’est prouvé : les femmes ont besoin de dormir plus longtemps que les hommes. Une étude a révélé que les femmes ont besoin de 28 minutes de sommeil supplémentaires pour être autant reposées que les hommes. Voici pourquoi.

Le sommeil est quelque chose de très important au quotidien. Bien dormir permet de se sentir bien dans sa peau, d’éviter les sautes d’humeur, d’avoir un meilleur moral et d’être en forme au quotidien. Il serait même recommandé de se réveiller à cette heure précise chaque jour pour être heureux.

Si la qualité du sommeil est importante, c’est également le cas de la durée. Pour vivre longtemps et en bonne santé, il est recommandé de dormir entre 7 et 8 heures par nuit, selon une étude. Cependant, cette donnée varie entre les hommes et les femmes, comme le montrent de récentes recherches menées par des scientifiques.

Crédit photo : iStock

Les femmes ont besoin de dormir plus longtemps

Selon cette étude relayée par Doctissimo, les femmes ont besoin de dormir plus longtemps que les hommes, à raison de 28 minutes supplémentaires par jour pour se sentir autant reposées. Cette différence s’explique par plusieurs raisons. Tout d’abord, les femmes sont sujettes à des variations des cycles hormonaux. Les oestrogènes influencent les phases de sommeil et fluctuent selon le cycle menstruel, la grossesse et la ménopause, ce qui peut altérer la qualité du sommeil. Durant les premiers jours de leur menstruation, les femmes seraient davantage sujettes aux insomnies, aux réveils nocturnes et aux cauchemars.

"Reconnaître et comprendre les différences liées au sexe dans le sommeil et les rythmes circadiens est essentiel pour affiner les stratégies de traitement des troubles du sommeil et les problèmes de santé mentale qui y sont associés", explique Sarah L. Chellappa, spécialiste du sommeil et des rythmes circadiens, à Sciences et Avenir.

Crédit photo : iStock

Les carences en fer sont également plus présentes chez les femmes et peuvent provoquer une fatigue chronique, mais aussi certains troubles comme le syndrome des jambes sans repos, qui empêche de dormir. Enfin, les femmes ont généralement une charge mentale plus élevée que les hommes, ce qui peut provoquer des insomnies.

Tous ces facteurs montrent que les femmes ont un sommeil de moins bonne qualité, et ont donc besoin de dormir plus longtemps chaque nuit. Cependant, les Français ne dorment pas suffisamment au quotidien, dont les femmes. En France, 44% des femmes se disent instatisfaites de la qualité de leur sommeil, contre 37% de la population générale. Un manque de repos qui n’est pas sans conséquence puisque cela peut augmenter les risques de déclin cognitif, une hypertension artérielle ainsi que des maladies chroniques.

Mesdames, n'hésitez donc pas à vous reposer dès que vous vous sentez fatiguées et à dormir plus longtemps, pour préserver votre santé physique et mentale.