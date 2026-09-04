Son doudou perdu pendant les vacances, un petit garçon écrit une lettre aux gendarmes qui l'ont retrouvé

En vacances sur l’île d’Aix, un petit garçon a perdu son doudou. Par chance, il a été retrouvé et renvoyé par la gendarmerie locale. En retour, les gendarmes ont reçu une jolie carte postale.

Une belle histoire s’est déroulée cet été en Charente-Maritime. Alexandre, un petit garçon, était en vacances avec sa famille sur l’île d’Aix, dans le département. Cependant, alors qu’il se promenait, il a égaré son doudou. Contrairement à cette petite fille qui s’est fait voler sa précieuse peluche, Alexandre l’a oublié quelque part.

Quand un enfant perd sa peluche préférée, il perd aussi un point de repère important, et la perte peut devenir une catastrophe. Pour cette raison, les parents d’Alexandre ont tout fait pour retrouver le doudou, jusqu’à effectuer un signalement au poste de gendarmerie de l’île d’Aix.

“Le doudou est retrouvé”

Malheureusement, malgré les recherches de la famille et la vigilance des gendarmes, le doudou n’a pas été retrouvé avant qu’Alexandre ne quitte l’île. Ainsi, à la fin des vacances, il a dû rentrer chez lui sans son précieux compagnon. Alexandre n’est pas le seul à avoir vécu une telle mésaventure. Un autre petit garçon, qui avait perdu son doudou, a reçu le soutien de nombreux internautes.

Quelques jours plus tard, les gendarmes ont finalement retrouvé le doudou lors d’une patrouille à vélo. La peluche se trouvait sur le sol, dans une forêt.

“Il y a quelques semaines, une famille était venue signaler au poste provisoire de l’île d’Aix, la disparition du doudou de leur fils Alexandre avec un descriptif très précis. La famille quittait l’île attristée. Plus tard, au cours d’une patrouille VTT de prévention des incendies, SURPRISE ! Le doudou est retrouvé au sol dans la forêt, sain et sauf. Une autre famille encore sur l’île et voisine d’Alexandre s’est chargée de le rapporter au jeune homme qui nous a écrit une belle carte”, ont raconté les gendarmes de Charente-Maritime sur leur page Facebook.

“Chers gendarmes, je vous remercie”

Après avoir reçu son doudou, Alexandre a eu l’idée d’envoyer une carte postale aux gendarmes afin de les remercier. Ainsi, à la fin de l’été, les agents ont reçu un mignon petit message.

“Chers gendarmes, je vous remercie d’avoir recherché et trouvé mon doudou lapin qui s’était perdu sur l’île. Merci aussi d’avoir trouvé une solution pour me le faire parvenir en sollicitant une gentille famille près de chez nous. Amitiés, Alexandre”, peut-on lire sur la carte postale.

Une belle histoire qui finit bien !