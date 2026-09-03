Cyril Gane vous aide à gérer votre budget avec Sumeria

Dans l’optique de séduire de nouveaux clients, la banque en ligne Sumeria s’est associée à Ciryl Gane, combattant français de MMA afin de promouvoir la sérénite financière.

Les vacances d’été sont terminées et il faut d’ores et déjà se remettre d’aplomb pour la rentrée. Après les dépenses liées à la période estivale, il est important de remettre de l’ordre dans ses comptes et ainsi miser sur la sérénité financière.

La sérénité financière, c’est justement le concept promu aujourd’hui par la banque en ligne Sumeria dont le but est de permettre à ses clients de moins penser à leur argent. C’est notamment dans cette idée que Sumeria a développé l’assistant financier virtuel intégré à l’application, ainsi que différents outils pour mieux comprendre et anticiper vos finances. Sumeria peut déjà, par exemple, identifier certaines opérations à venir susceptibles de ne pas aboutir pour solde insuffisant.

Crédit photo : Sumeria

Leur vision s’entoure de trois idées simples : anticiper, garder le contrôle et respirer. Pour mieux diffuser son message, l’entreprise préfère éviter les grands discours et mise sur une personnalité capable d’incarner cette sérénité financière.

La force tranquille de "Bon Gamin" comme outil de communication

La banque en ligne s’est donc associée à Ciryl Gane, combattant français de MMA et champion intérimaire UFC de la catégorie poids-lourds. Comme l’explique Sumeria, le choix de “Bon Gamin” était une évidence tant le combattant incarne la force tranquille.

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“À première vue, associer un combattant de MMA à la sérénité peut sembler paradoxal. C’est précisément ce qui nous intéressait. La performance de Ciryl repose sur des qualités qui dépassent largement le moment du combat : la préparation, l’anticipation, la discipline et la maîtrise. Un combat ne se prépare pas lorsque l’octogone se ferme. Il se prépare longtemps avant. Mais ce qui nous intéressait surtout chez lui, c’est ce que cette préparation permet : le calme. Ciryl possède cette capacité assez rare à dégager de la sérénité dans un environnement où tout pourrait appeler à la tension. C’est exactement la relation à l’argent que nous voulons t’aider à construire avec Sumeria.”

@sumeria_app Bien se préparer, ça change tout. Dans la cage comme dans ses finances. 🥊 Anticiper. Garder le contrôle. Respirer. Avec Ciryl Gane Sumeria partage une même conviction : quand tout est maîtrisé, on peut se concentrer sur l’essentiel. Merci à Ciryl de porter cette campagne avec nous. La suite très bientôt. 👀 Collaboration commerciale — septembre 2026 : Lydia Solutions SAS, établissement de monnaie électronique agréé par l’ACPR (n° 17598). Voir conditions sur http://sumeria.eu ♬ son original - Sumeria

Cette campagne marque aussi une évolution dans la communication de Sumeria, qui souhaite mettre l’accent sur ses nouveautés qui changent concrètement la vie de ses clients.

L'ambition n’est donc pas de construire une application qui sera utilisée tout le temps par le client, mais plutôt une application qui prend le relais de votre charge mentale concernant votre budget. Moins le client a recours à son application, plus il est serein concernant ses finances. C’est donc ça la sérénité financière.