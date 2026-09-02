Un médecin l'affirme : dire des gros mots pendant le sport augmente la force et fait mieux supporter la douleur

Cette étude va plaire à beaucoup de monde puisqu’elle suggère que proférer des insultes nous fait le plus grand bien.

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Carlos Alcaraz criant sur le court

Au quotidien, on se force souvent à rester poli quand notre seule envie est de crier des insultes. Eh bien, figurez-vous que cette pratique est bonne pour la santé. Des études ont montré que proférer des insultes ou des jurons provoque un soulagement quasiment immédiat et permet de mieux tolérer la douleur.

Si c’est le cas dans la vie de tous les jours, c’est aussi et surtout le cas pendant un effort physique. À la salle de gym pendant que vous soulevez des poids, lors de votre séance de running ou de natation, le juron a toute sa place.

Les jurons entraînent une énergie supplémentaire

En plein effort, la fatigue peut soudainement faire son apparition, on rencontre une baisse de régime et on commence à s’essouffler. Dans ces moments difficiles, nous n’avons qu’une envie : celle d’arrêter. Pourtant, dire des insultes pendant un effort augmenterait les capacités physiques, selon des chercheurs. Cela active le système nerveux sympathique, augmente le rythme cardiaque et diminue la sensibilité à la douleur, précise une étude britannique publiée en 2017 dans le British Psychological Society.

Résultat : on supporte mieux la douleur et on relâche le stress, la colère et la frustration liée à l’effort physique. Les insultes vont alors donner un petit coup de boost, de motivation supplémentaire pour dépasser la fatigue.

« Vous savez, quand on fait du sport, rapidement, on peut être fatigué, en avoir marre, en avoir plein le dos. Et du coup, on a envie d’arrêter. Résultat, lorsqu’on prononce des gros mots, ça permet d’être plus confiant, plus libre et plus immersif dans ce que vous êtes en train de faire », détaille le docteur Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

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Un bienfait pour apaiser la douleur au quotidien

L’énergie supplémentaire découlant d’une insulte est différente selon l’activité. On parle alors d’une augmentation « de 8% [de] la force au niveau des mains, de plus 4,5% lorsque vous faites du vélo, et vous tenez plus de 10% plus longtemps lorsque vous faites des pompes sur une chaise », poursuit le médecin.

Autorisez-vous, de temps en temps, à lâcher des jurons hors et durant vos efforts physiques, conseille d’ailleurs l’équipe du docteur Richard Stephens dans son étude. Vous verrez, votre force sera supérieure. Voilà peut-être pourquoi les sportifs de haut niveau crient souvent lors de compétition.

Enfin, les chercheurs n’ont pas précisé les insultes exactes qui procurent le plus grand bien. Mais il est fort à parier que votre insulte préférée fera très bien l’affaire.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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