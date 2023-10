Cette «nommeuse professionnelle» est payée 28 000 euros pour trouver le prénom parfait aux futurs parents

Aux États-Unis, une méthode assez insolite, destinée à trouver le prénom parfait pour les bébés, fait fureur chez les parents. Au-delà d’être originale, elle est aussi très coûteuse !

Lors de chaque grossesse, c’est la même réflexion ! Quel prénom donner à notre futur enfant ? Beaucoup de couples se retournent le cerveau dans tous les sens, à devoir trancher entre tel ou tel prénom ! Et si on vous disait que cela n’est plus de votre ressort et que vous pouvez demander à un… professionnel !

En effet, il semblerait qu’il existe des personnes dont la profession est de nommer des bébés. Ces dernières sont appelées “nommeuses professionnelles” et faire appel à leur service coûte une somme assez astronomique. Mais qui a qualifié ces personnes de “nommeuses professionnelles” ? Visiblement, ce sont de nombreuses créatrices de contenus sur les réseaux sociaux qui se sont proclamées spécialistes en la matière.

Crédit photo : iStock

Les “baby namers”, un business florissant

Ainsi, voici venu le phénomène des “baby namers” qui ont pour objectif de trouver un prénom qui va permettre à l'enfant de se démarquer. Elles partagent alors des anecdotes sur les prénoms et distillent des vidéos sur les tendances de prénoms du moment.

Ces influenceuses se sont muées en réelles businesswomen car leur consultation est facturée à prix d’or. Elles proposent un accompagnement personnalisé aux parents, qui répondent d’abord à un questionnaire.

Par exemple, l’influenceuse Taylor Humphrey propose de dresser une liste de 15 prénoms pour la modique somme de 330 euros. Cette dernière, suivie par plus de 70 000 abonnés sur TikTok, propose aussi d’autres services comme la création d’un livre ou d’une vidéo sur le prénom de l’enfant. Elle propose même des recherches généalogiques autour du prénom choisi. Autant de services qui peuvent coûter entre 1400 et 28000 euros, rien que ça !