Ce prénom sera le plus donné aux petites filles en 2024

Alors que Jade est resté le prénom le plus donné aux petites filles ces dernières années, il a perdu la première place. En 2024, un autre prénom féminin va prendre la tête du classement.

Chaque année, L’Officiel des Prénoms dévoile les prénoms qui seront le plus donnés aux nouveau-nés dans l’année. Ce classement définit les prénoms les plus populaires chez les filles et les garçons en fonction des patronymes les plus donnés à la naissance en France. L’occasion pour les futurs parents de s’inspirer des tendances actuelles et trouver des idées.

Pour cette 21ème édition, les listes des prénoms les plus populaires chez les filles et les garçons ont été dévoilées ce jeudi 7 septembre. À la surprise générale, Jade ne sera plus le prénom le plus donné aux petites filles en 2024. Tout comme Emma, il a détenu la première place du classement pendant plusieurs années.

Le prénom le plus donné aux petites filles

En 2024, le prénom le plus populaires chez les petites filles sera Alba. Ce prénom court s’était hissé à la quatrième place du classement en 2022. Peu à peu, il a gravi les échelons jusqu’à arriver en tête.

“C’est un prénom qui coche toutes les cases. Il est court, termine en “a” et fait référence à l’univers de la nature (il signifie “aube” en espagnol et en italien), une tendance qui continue de progresser”, a précisé Stéphanie Rapport, co-auteure de l’ouvrage.

Crédit photo : iStock

Les autres prénoms les plus donnés chez les petites filles en 2024 sont les suivants : Alba, Louise, Jade, Ambre, Emma, Romy, Rose, Anna, Alice, Mia, Léna, Lou, Iris, Julia, Agathe, Charlie, Alma, Inaya, Lina et Chloé.

Les prénoms populaires chez les garçons

Côté garçons, Gabriel reste le prénom en tête du classement, suivi de près par Léo. Les autres prénoms populaires comme Lucas, Hugo, Liam et Sacha perdent quelques places, remplacés par les prénoms bibliques comme Noah, Noé, Adam et Aaron.

Crédit photo : iStock

Les prénoms qui seront les plus donnés aux garçons cette année sont les suivants : Gabriel, Léo, Raphaël, Noah, Maël, Louis, Jules, Arthur, Adam, Lucas, Isaac, Gabin, Eden, Léon, Hugo, Sacha, Aaron, Liam, Naël ainsi que Malo et Noé ex-aequo.