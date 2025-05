Dire cette phrase anodine à votre enfant peut avoir des conséquences terribles, selon une experte

Selon une experte, cette phrase, anodine au premier abord, peut en fait être plus dangereuse qu’on ne le croit pour un enfant et son développement.

Quand il est question de l’éducation de leur enfant, les parents ont leur propre méthode. Y compris lorsque cela touche aux différents problèmes que leur progéniture traverse au quotidien.

Un bobo par-ci, une chute par-là et les chaudes larmes coulent à flot sur les joues des enfants. Dans ces moments pas très drôles pour eux, les parents ont souvent des mots réconfortants pour calmer leur enfant et le rassurer. Comme la phrase « tout va bien ».

Pourtant, si l’intention est bonne, elle n’est pas la bonne approche à adopter, prévient Reem Raouda, spécialiste de la parentalité reconnue outre-Atlantique. « Cela semble réconfortant. Rassurant même. Mais ce n’est pas le cas », indique-t-elle sur le site CNBC. Si les parents ne s’en rendent pas compte, cette phrase inoffensive lancée à un enfant peut causer plus de tort que vous ne le pensez.

« En tant que coach parental consciente et défenseure de la santé émotionnelle des enfants, j’ai suivi plus de 200 enfants et j’ai constaté que cette expression bien intentionnée et galvaudée cause des dommages à long terme dont la plupart des parents ne se rendent pas compte », estime l’experte.