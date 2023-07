Voici le plus beau prénom féminin du monde et c'est la science qui le dit !

Le choix du prénom est extrêmement important pour les futurs parents. En effet, ce dernier accompagne l’enfant tout au long de sa vie. Il fait partie intégrante de son identité. Si ce choix est généralement guidé par les goûts et les préférences des parents, la science a, elle aussi, son mot à dire.

Une étude scientifique a analysé tous les prénoms féminins

Il y a peu, une étude surprenante a été menée dans une université de Birmingham, au Royaume-Uni. Son objectif : déterminer le plus beau prénom féminin au monde.

Et c’est un professeur de linguistique cognitive, le docteur Bodo Winter, qui a mené ces recherches. Celles-ci ont consisté à étudier toutes les sonorités des prénoms pour trouver celui qui s’imposerait comme le plus beau de tous.

Et le plus beau de tous est...

Et le grand vainqueur est d’origine grecque. Le plus beau prénom féminin selon la science, c’est Sofia ou Sophia. À savoir qu’il signifie “sagesse” en grec. Sa sonorité est apparue comme la plus agréable de toutes celles qui ont été étudiées lors de cette étude.

Outre son aspect mélodieux, ce prénom féminin a l’avantage d’être facile à prononcer dans de nombreuses langues. Par ailleurs, même s’il est particulièrement prisé en Espagne et en France, "Sophia" est usité dans une vingtaine de langues différentes.

L’intelligence artificielle rejoint l’avis du professeur Bodo Winter

L’intelligence artificielle Chat GPT a également donné son avis sur la question. Et figurez-vous qu’elle rejoint celui du professeur de linguistique cognitive. Car pour cette IA, le prénom “Sophia” symbolise la grâce, l’élégance et l’intelligence.

D’autres prénoms féminins révélés par la science

L’étude du professeur Bodo Winter a mis au jour d’autres prénoms féminins dont la sonorité est particulièrement agréable. Parmi eux : Zoé, Everly, Jesse, Sophie et Rosie. À cette liste, il ajoute de nombreux prénoms commençant par la lettre E. Enola, Eva, Evelyn ou encore Elena arrivent également en tête de liste.

On remarque que Sophie est très proche de Sophia, le plus beau prénom féminin du monde selon cette étude. Et si l’on se penche sur les analyses chiffrées récentes, on constate que “Sophie” est très apprécié en France. Mais “Sophia” rencontre de plus en plus de succès. Aujourd’hui, il apparaît dans le top 50 des prénoms féminins les plus tendance.

Quels ont été les prénoms féminins les plus donnés en 2022 ?

Chaque année, c’est l’INSEE qui dévoile les prénoms les plus donnés en France. En 2022, le top 5 filles se composait (dans l’ordre) de Jade, Louise, Ambre, Alba et Emma. À savoir que ces cinq prénoms étaient déjà dans le top 10 en 2021.

De la sixième à la dixième position, on retrouve Rose, Alice, Romy, Anna et Lina. Du côté des garçons, Gabriel arrive en première position, suivi de Léo, Raphaël, Maël et Louis. Dans le top 10 de 2022, on retrouve également Noah, Jules, Arthur, Adam et Lucas.

Si vous souhaitez donner un prénom tendance à votre enfant, vous pouvez en choisir un dans cette liste. Mais si, au contraire, vous préférez miser sur la différence, vous connaissez les prénoms à éviter !