Des vidéos X, exploitant la trisomie 21, pullulent sur OnlyFans et c'est abject

Une nouvelle tendance inquiétante se développe sur OnlyFans et c'est franchement dérangeant. Précisions.

Vous pensiez avoir tout vu sur OnlyFans ?

Détrompez-vous, car les internautes les plus vils rivalisent d'inventivité quand il s'agit de faire de l'argent. De nouveaux contenus exploitant la trisomie 21 (oui, oui, vous avez bien lu), via l'intelligence artificielle, prolifèrent ainsi sur la célèbre plateforme, réputée pour héberger des photos et autres vidéos à caractère p*rnographique.

Une manière abjecte de monétiser le handicap qui pose un certain nombre de questions éthiques.

Crédit photo : Getty image

Ils monétisent le handicap avec des contenus p*rnos exploitant la trisomie 21

Repérée par le site américain 404 media, cette nouvelle tendance lucrative fonctionne toujours selon un mode opératoire bien ficelé.

Des escrocs créent en effet de faux profils de femmes atteintes de trisomie 21, à l'aide d'une intelligence artificielle, puis vendent des contenus érotiques et même p*rnographiques, plus vrais que nature, sur OnlyFans.

Pour parvenir à leurs fins, ces personnes peu scrupuleuses dérobent d'abord des vidéos et photos déjà existantes, postées par de vraies influenceuses sur internet. Elles modifient ensuite les visages de ces dernières avec une IA afin qu'elles aient les caractéristiques physiques typiques que l'on retrouve chez des femmes trisomiques. Et le tour est joué, comme on peut le voir sur les captures d'écran ci-dessous.

Crédit photo : DR

Crédit photo : DR

Et la tendance a trouvé son public, car ces contenus, qui sexualisent la trisomie 21, connaissent un véritable succès. Les escrocs racolent de nombreuses personnes en publiant d'abord des photos sexy sur de faux comptes Instagram, où sont postés des liens renvoyant vers des pages OnlyFans payantes.

Cette réussite s'explique par l'existence d'un certain fétichisme du handicap, qu'une poignée d'internautes se plait à visionner, en consultant les bas-fonds des catégories des sites p*rnographiques, connues sous le nom d'alt-porn (littéralement la pornographie alternative).

Cette tendance qui pullule pose au moins deux problèmes. Il y a d'abord une problématique légale, car ce sont essentiellement de faux comptes, créés à partir de vrais contenus volés et trafiqués. Vient ensuite le questionnement éthique parce qu'il s'agit, ni plus ni moins, d'une exploitation de la trisomie 21 à des fins lucratives.

La question est désormais de savoir combien de temps ce type de contenus sera encore hébergé par OnlyFans ?