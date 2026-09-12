Elle construit une tiny house de 25 m2 et profite du confort d'une vraie maison, terrasse comprise

Originaires de Suisse, Fabienne et son père ont construit une tiny house de 25 m2. Malgré sa petite taille, elle offre tout le confort d’une vraie maison et est très agréable à vivre avec sa terrasse.

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La tiny house

Les tiny houses sont à la mode, et pour cause : bien qu’elles soient généralement petites, elles sont confortables, agréables à vivre et peu chères. Pour ces raisons, de nombreuses familles optent pour ce mode de vie, comme ce couple qui a quitté sa grande maison pour construire une tiny house de 21 m2.

L'intérieur de la tiny houseCrédit photo : Pinterest

Si vous êtes intéressé par les tiny houses, découvrez la construction de Fabienne, une femme âgée de 34 ans et originaire de Suisse. Avec l’aide de son père, elle a décidé de construire sa propre tiny house.

“Je voulais consciemment me débarrasser des choses dont je n’avais pas besoin. Je ne voulais garder que les biens qui me tenaient vraiment à coeur”, a-t-elle confié.

Une tiny house en bois naturel

En utilisant du bois naturel pour construire les murs de la tiny house, Fabienne a réussi à concevoir une habitation de 25 m2, qui offre tout le confort d’une vraie maison. Comme elle est sur roues, cette tiny house est mobile et peut se transporter partout. Tout comme cette femme, elle a construit sa tiny house avec ses propres mains et des matériaux de récupération.

La terrasse de la tiny houseCrédit photo : Pinterest

Dans la tiny house, on retrouve un salon, une cuisine, une salle de bain ainsi qu’un coin pour dormir. Mais ce n’est pas tout ! En plus de cela, Fabienne bénéficie d’une terrasse, pour un accès direct avec la nature.

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Une habitation moderne et chaleureuse

La tiny house est raccordée à l’eau et à l’électricité, ce qui permet à Fabienne de vivre dans un confort optimal. Elle peut notamment chauffer sa maison avec un poêle l’hiver. L’intérieur a été entièrement décoré par l’enseigne de mobilier Ikéa, ce qui donne un look chaleureux et moderne à l’habitation.

Le coin lit de la tiny houseCrédit photo : Pinterest

La tiny house parfaite pour Fabienne !

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Tiny house

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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