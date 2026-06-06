Cette adorable tiny house a permis à une retraitée d'acheter la première maison de sa vie

Coby, une jeune retraitée, a eu une idée pour ne plus payer de loyer : elle a investi dans une charmante tiny house, au coeur de la nature.

Les tiny houses sont de petites maisons aménagées, parfois sur roulettes, qui séduisent de plus en plus de personnes. Et pour cause : bien qu’elles soient petites et qu’il existe quelques contraintes, elles peuvent être très douillettes et restent peu onéreuses comparées à une maison traditionnelle.

Crédit photo : Homecrux

Pour cette raison, de plus en plus de personnes sautent le pas et achètent une tiny house, comme cet homme qui vit dans une maisonnette sans salle de bain ni eau courante avec seulement 9 500 euros par an.

Un intérieur spacieux

En Nouvelle-Galles du Sud, Coby, une retraitée, a décidé d’acheter une tiny house. Après des années de location, elle a repensé son logement et a investi dans une charmante petite maison de 8,2 mètres de long, 3 mètres de large et 4,6 mètres de haut.

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Malgré ses petites dimensions, cette tiny house est spacieuse et fonctionnelle. Selon Homecrux, elle possède un salon accueillant avec de grandes fenêtres et de hauts plafonds, ainsi qu’une cuisine en L avec un plan de travail comme coin repas. On trouve également une salle de bain avec une cabine de douche spacieuse, des toilettes sèches et un lavabo.

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Une maison autonome

En plus de cela, la tiny house a deux mezzanines : une pour le rangement et une seconde pour la chambre. Mais ce n’est pas tout. Coby peut profiter d’une terrasse qui cache un spa derrière le mobilier de jardin. La jeune retraitée vit dans sa petite maison en pleine nature, sur la propriété d’un ami.

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Elle est parfaitement autonome. Des panneaux solaires fournissent de l’électricité et Coby a également des réservoirs d’eau et de gaz. La construction de cette tiny house lui a coûté 200 000 dollars (environ 173 000 euros), en comptant les améliorations et les options. Un nouveau mode de vie minimaliste et au coeur de la nature que la retraitée ne changerait pour rien au monde.