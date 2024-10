Ouvreur en salle d'escalade, un métier atypique et mal connu

Il faut savoir que dans une salle d’escalade, les blocs ne poussent pas comme les champignons dans les bois. Pour donner vie aux meilleurs parcours, une équipe d’ouvreurs travaillent dans l’ombre. Cependant, aussi passionnant qu’atypique, ce métier reste encore trop méconnu, même chez les grimpeurs.

Quel parcours pour devenir ouvreur en salle d’escalade ?

Il n’existe pas de voie unique pour devenir ouvreur. Bien sûr, l’expérience peut s'acquérir sur le terrain. En revanche, certains optent pour une formation pour obtenir un brevet fédéral en escalade auprès de la FFME. Les compétences restent les mêmes : une bonne condition physique combinée à une pratique régulière de l’escalade et une maîtrise parfaite des règles de sécurité. Le boom actuel des ouvertures de salles dynamise le marché de l’emploi de ce secteur. De ce fait, vous pouvez visiter notre site de recrutement afin de découvrir nos offres d'emploi pour le poste d’ouvreur en salle d’escalade.

L’ouvreur, un sportif technique et créatif

L’ouvreur est avant tout un concepteur de voies et de blocs. Il doit mobiliser autant ses compétences techniques pour manipuler l'outillage adéquat, son expérience de sportif comme grimpeur que son esprit créatif pour imaginer des parcours ludiques et variés. Chaque nouvelle voie doit offrir un équilibre entre difficulté, sécurité et plaisir pour les débutants et pour les experts. L’ouvreur analyse les différents niveaux de grimpeurs présents dans la salle et veille à renouveler régulièrement les itinéraires pour maintenir l’attrait de la structure en jouant avec les prises et les volumes. Pour composer, il peut recourir à différents processus : positionner les blocs dans l’ordre chronologique des prises ou visionner le parcours dans sa globalité telle une œuvre visuelle complète.

Un travail exigeant et valorisant au sein de la salle d’escalade

Le métier d’ouvreur est physiquement exigeant. Il nécessite de travailler en hauteur pendant de longues périodes, dans des positions acrobatiques, muni d’un ensemble d’outils. Les perceuses et autres longes de sécurité accrochées à la taille, les “cow-boys de l’ombre” ouvrent des voies pour créer des mouvements variés et innovants. Rien ne sert d’être le meilleur grimpeur ou un champion dans ce cas-là, mais il faut une grande dose de créativité. L’ouvreur doit être capable de se mettre à la place de différents grimpeurs, d'anticiper leurs réactions pour éviter des passages trop dangereux ou peu intéressants.

La sécurité des grimpeurs avant tout

Les ouvreurs sont avant tout des grimpeurs qui doivent constamment penser à la sécurité. Elle est à chaque instant au cœur des préoccupations de l’ouvreur. Tout d'abord, il doit pouvoir ouvrir en assurant sa propre sécurité, et par ailleurs construire un parcours sécurisé pour le public. Il dispose chaque prise avec précision, en respectant les normes de sécurité en vigueur avec le port notamment d’une manchette aimantée au poignet pour éviter les chutes des vis. Enfin, l’ouvreur doit tester chaque mouvement pour s’assurer que la voie est réalisable en toute sécurité. La maintenance régulière des itinéraires est également essentielle pour éviter tout risque d’accident.

Le métier d’ouvreur est peu connu. Pourtant, il s’agit d’un poste stratégique qui participe directement au succès des salles. La création de parcours qui motivent les grimpeurs à se dépasser, tout en garantissant leur sécurité, relève d'un enjeu commercial constant. Grâce à leur travail, les ouvreurs jouent ainsi un rôle de premier ordre dans la fidélisation des pratiquants des salles d’escalade.