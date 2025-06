Voici la couleur à ne surtout pas porter pour un entretien d'embauche, les recruteurs la détestent

Afin de vous présenter sous votre meilleur jour lors d’un entretien d’embauche, une enquête révèle la couleur que vous ne devez surtout pas porter. Sans que vous le sachiez, elle vous associe à une personnalité peu flatteuse pour le monde professionnel.

Lorsque vous vous rendez à un entretien d’embauche, il faut être plus que prêt pour mettre toutes les chances de votre côté. Il y a par exemple cette liste de défauts que vous pouvez donner à un recruteur. Ou bien cette astuce à appliquer et à laquelle on ne pense pas vraiment afin d’augmenter ses chances de réussite.

Outre les qualités que vous devez citer dans votre CV et votre élocution devant le recruteur, il existe un autre détail qu’il ne faut surtout pas négliger : votre tenue. En effet, il s’agit de vous montrer sous votre meilleur jour et de faire bonne impression auprès de votre interlocuteur. Doit-on rappeler qu’il est important de porter une tenue appropriée ? Mais attention à la couleur que vous portez, elle peut jouer un rôle dans votre réussite.

Quelle est la couleur à absolument éviter pour un entretien d’embauche ?

Avant même qu’il vous salue, le recruteur se fait déjà une première opinion de vous en se basant sur vos vêtements. C’est pour cela qu’il est primordial de privilégier certaines teintes plutôt que d’autres, affirme une enquête dévoilée par le centre de carrière de l'Université Cornell de New York.

Selon l’enquête, les couleurs bleues et blanches sont recommandées car elles sont neutres. La couloir noir, signe d’autorité, de ponctualité et de leadership, est également bien vue. Attention cependant, l’Université de Cornell précise que le noir « n'est pas idéal pour postuler pour un emploi dans le service client, la vente au détail ou un poste de débutant » car il peut donner une image trop stricte.

Enfin, si votre tenue est soignée, mieux vaut qu’elle ne soit pas… orange. Les recruteurs ont une aversion pour cette couleur éclatante, selon 25 % des sondés de l’enquête. Pire, le orange renvoie une image de vous peu flatteuse. Le orange est souvent associée aux personnes peu matures, peu professionnelles et en proie à la frustration. Pas l'idéal pour faire bonne impression. En plus, le orange est la couleur la moins appréciée par les hommes et par les femmes. Alors, oubliez le orange et même le rouge et optez pour des couleurs plus neutres et passe-partout.

