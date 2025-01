Diddl revient : si vous avez encore ces objets cultes des années 2000, vous pouvez les revendre une fortune

Disparue en 2010, la marque Diddl va à nouveau être commercialisée en 2025. Mais si vous avez d’anciens objets, vous pourriez les revendre une fortune.

La génération des années 2000 a connu de nombreuses modes, comme ces 26 choses cultes que tous les ados n'oublieront jamais. Parmi elle, Diddl était une marque très populaire dans les années 2000. Cette petite souris blanche, que l’on retrouvait sur de nombreux produits, a été créée en 1990 par l’illustrateur allemand Thomas Goletz. Papiers à lettre, enveloppes, journaux intimes, carnets, peluches… Tous ces produits, que certaines personnes s’amusaient à collectionner, étaient échangés dans les cours de récréation par les plus jeunes.

Crédit photo : Etsy

Cette marque si populaire a finalement disparu en 2010. Mais que les trentenaires et quarantenaires se rassurent : elle va réapparaître en France en octobre 2025 dans une toute nouvelle collection intitulée “Diddl is back”. Cette annonce a été faite le 16 janvier dernier au salon Maison et Objets à Paris par l’entreprise Kontiki, qui diffuse des marques célèbres, licences et produits culturels.

“Cette marque intemporelle a marqué des millions de Français. Nous souhaitons réunir les fans de la première heure et leur donner l’opportunité de transmettre cet univers tendre et coloré à une nouvelle génération. Diddl, c’est bien plus qu’une souris : c’est un lien intergénérationnel”, explique Pierre-Marin Calemard, directeur général de Kontiki, à Ouest-France.

Cette nouvelle collection sera disponible en ligne et dans certaines boutiques. Elle inclura des produits de papeterie comme des blocs-notes parfumés, des journaux intimes, des carnets et des coffets à bijoux, mais aussi des stylos, des sacs à dos, des produits cosmétiques et des peluches.

Des produits Diddl qui valent de l’or

En attendant l’arrivée de cette nouvelle collection, vous pouvez revendre vos anciens produits Diddl si vous en avez dans votre placard. En effet, certains papiers à lettre peuvent se revendre plusieurs centaines d’euros sur des sites de seconde main : comptez entre 240 et 280 euros les feuilles Diddl sur Leboncoin et Vinted, 100 euros les peluches et entre 20 et 50 euros les cartes postales.

Crédit photo : Génération souvenirs

L’occasion de faire une bonne affaire et de revendre ses anciens produits Diddl une petite fortune pour investir dans la nouvelle collection.