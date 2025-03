Notre QI est en chute libre pour une raison bien précise, selon une étude

Entre 1948 et 2020, notre QI a beaucoup diminué, selon une nouvelle étude. D’après les chercheurs, les causes de cette faiblesse serait liées à notre mode de vie.

Le quotient intellectuel moyen (QI) est l’une des façons connues pour mesurer l’intelligence d’une personne. Pour déterminer le QI, on fait passer une série de tests avec un psychologue. Le score obtenu est ensuite comparé à la moyenne de la population, fixée entre 90 et 109. Il existe également un test de QI qui évalue notre intelligence avec une seule question, à laquelle peu de personnes arrivent à répondre.

Selon une étude relayée par Futura Sciences, notre QI serait en chute libre depuis plusieurs décennies. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé le QI de 300 000 personnes originaires de 72 pays différents, entre 1948 et 2020. Les résultats sont parlants puisqu’on observe une vraie évolution entre ces deux dates.

Crédit photo : iStock

En effet, entre 1948 et 1985, le QI moyen gagnait 2,4 points par décennie. Cependant, depuis 1986, la courbe s’est inversée et on observe une diminution de 1,8 point de QI tous les dix ans. Selon une étude, certains prénoms seraient portés par des personnes qui ont un faible QI.

Les réseaux sociaux mis en cause

Selon les experts, il existerait plusieurs causes possibles à ce phénomène, qui ne seraient pas liées à nos prédispositions génétiques. Les chercheurs estiment que la diminution du QI moyen serait liée à notre environnement et à ce que nous faisons au quotidien, comme l’utilisation des réseaux sociaux et le développement de l’intelligence artificielle.

Les chercheurs ciblent notamment le “Pop-Corn Brain”, une expression qui renvoie au fait que notre cerveau a tendance à sauter d’une information à une autre sans y réfléchir. Ce comportement s’observe particulièrement avec les réseaux sociaux et notre habitude à scroller d’une vidéo à une autre, sans nous attarder sur les contenus. Ainsi, ce geste diminuerait notre attention et nos capacités d’analyse.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, les auteurs de l’étude pointent du doigt les programmes scolaires simplifiés et regrettent que les jeunes lisent de moins en moins. Les perturbateurs endocriniens et les changements alimentaires pourraient également avoir des effets directs sur notre cerveau. Enfin, l’intelligence artificielle pourrait faire baisser notre QI. En nous facilitant la tâche au quotidien et en faisant les choses à notre place, l’IA nous empêche de mémoriser, analyser et rédiger des informations.

Si ces informations sont avérées, il existe une bonne nouvelle : la diminution de notre QI serait liée à des facteurs extérieurs. Il serait alors possible d’y remédier en passant par exemple moins de temps sur les réseaux sociaux, en lisant davantage, en diminuant notre recours à l’intelligence artificielle et en faisant des activités qui stimulent notre cerveau. Des habitudes simples à prendre pour augmenter notre QI.