La star d'OnlyFans Lily Philips révèle comment elle a fait pour coucher avec 1 113 hommes en 12 heures

On ne se posait pas forcément la question, mais si ça vous intéresse, Lily Philips révèle comment elle a fait pour coucher avec 1 113 hommes en 12 heures. Si jamais l’envie vous prend d’imiter son exploit, ça peut aider.

Sur OnlyFans, certaines créatrices de contenus se sont lancées dans une course aux records pour accumuler le plus de partenaires sexuels possible dans un temps imparti. Parmi elles, il y a évidemment Lily Phillips, qui a récemment affirmé avoir couché avec 1 113 hommes en seulement 12 heures. Avant elle, le soi-disant « record du monde » était détenu par Bonnie Blue, qui a réussi à faire cracher 1 057 hommes en 12 heures.

Si ce genre de défis paraît totalement démesuré et très dangereux sur le plan physique, on peut constater qu’elles ont toutes les deux survécu, au point de faire débriefing sur leur exploit. Lily Phillips a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle elle explique exactement comment elle s’en est sortie, pensant qu’une certaine audience en avait quelque chose à foutre.

Crédit photo : Lily Phillips

Pour un tel défi, tout est une question d’organisation afin de “faire passer les gars aussi vite que possible”. Le processus a commencé à la porte, avec la vérification des identifiants de sécurité et en s’assurant que tous les formulaires Fansly étaient remplis. Ensuite, son personnel s’occupait des photos et de la paperasse avant d’envoyer les hommes à l’étage.

Une mécanique chronométrée et bien huilée

Une fois que les gars étaient libérés, les choses allaient très rapidement, comme vous pouvez l’imaginer car le timing était serré, contrairement à Lilly Phillips :

« Ils entraient, se déshabillaient, se préparaient eux-mêmes, si vous voyez ce que je veux dire »

Crédit photo : Lily Phillips

Elle avait même des dépoussiéreurs en attente pour aider à préparer tout le monde avant qu’ils ne l’atteignent. Une fois là-bas, c’était rapide et mécanique. Elle a admis qu’elle devait être stricte avec le délai.

« C’était pompe, pompe, hors de la porte, le prochain. C’était très rapide parce que je savais que si j’allais faire cela, il fallait que ce soit dedans, dehors, dedans, dehors »

Un homme qui a assisté à l’événement a déclaré au média The Tab qu’il s’agissait d’une « catastrophe complète » et a affirmé que beaucoup étaient mécontents du court délai, du manque d’interaction et de l’absence de possibilité de prendre des photos, estimant qu’il s’agissait davantage de contenu que d’expérience.

Crédit photo : Lily Phillips

En réponse, l’équipe de Lily a déclaré que la plupart des commentaires étaient « extrêmement positifs » et que le temps serait toujours limité lors d’un événement de cette ampleur. Ils ont ajouté que tout a été filmé et sera bientôt publié pour prouver que la prouesse a réellement été réalisée. La prochaine fois, on se demandera plutôt comment 1 113 hommes ont pu coucher avec la même femme en 12 heures.