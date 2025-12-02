Du bien-être à la réussite entrepreneuriale : comment Temu accompagne une créatrice française dans la croissance de sa marque

Fièrement labellisée « Made in France », Vibrasens Naturopathie illustre comment Temu accompagne les créateurs français dans la valorisation de leur savoir-faire artisanal - prouvant qu’une production locale peut rayonner à l’échelle européenne grâce au digital.





Lorsque sa fille a été diagnostiquée d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), Vanessa Plenert s’est mise en quête de solutions naturelles pour apaiser le quotidien de sa famille. Naturopathe de formation, elle a commencé à élaborer ses propres synergies de fleurs de Bach et remèdes naturels. Peu à peu, cette passion s’est transformée en projet entrepreneurial : Vibrasens Naturopathie, une marque artisanale française fondée sur le soin, l’émotion et le savoir-faire - et désormais fièrement certifiée « Made in France ».

Avant Temu, Vanessa vendait déjà ses créations sur son propre site et avait testé d’autres plateformes en ligne pour élargir son audience. Mais ces expériences s’étaient souvent révélées impersonnelles, laissant peu de place à la mise en valeur de son histoire ou de ses valeurs. En rejoignant Temu, elle a intégré un écosystème complet qui lui a apporté visibilité, accompagnement et outils digitaux pour structurer sa croissance sans renoncer à son authenticité.

En quelques mois, les résultats se sont fait sentir : près de 30 commandes supplémentaires par jour en France, et une clientèle qui s’élargit désormais à la Belgique, à l’Allemagne et au Portugal.

La plateforme a donné à sa marque « Made in France » une portée européenne, tout en lui permettant de préserver son autonomie et son identité. Pour Vanessa, Temu n’est pas qu’un canal de vente : c’est aussi une vitrine qui met en lumière le savoir-faire français auprès d’un public international - la preuve que la production locale peut prospérer dans l’économie numérique mondiale.

« Temu m’a permis d’atteindre des clients que je n’aurais jamais pu toucher seule. La plateforme a donné de la visibilité à ma marque au-delà des frontières, tout en gardant un fonctionnement simple et humain. »

Elle souligne également le soutien personnalisé qu’elle reçoit au quotidien : « J’ai un interlocuteur dédié, à qui je peux poser mes questions et qui me conseille pour m’assurer que tout est conforme aux attentes des clients. C’est très rassurant d’avoir une vraie personne qui suit mon activité et m’accompagne. »

Temu l’a aussi aidée à valoriser ses produits en ligne et à renforcer la cohérence de son univers de marque. « L’équipe a été incroyablement réactive », explique Vanessa. « Elle m’a guidée dans la refonte de mes visuels et de mes descriptions pour que mon histoire et mes produits se démarquent. Cette attention personnalisée a vraiment fait la différence. »

Le modèle « local-to-local » de Temu - qui vise à ce que 80 % des ventes européennes proviennent de vendeurs et de logistiques locales - lui a également permis de renforcer la confiance des nouveaux clients grâce à une expérience d’achat plus fluide et plus locale. Un équilibre entre proximité humaine et rayonnement digital qui reflète parfaitement la philosophie de sa marque.

Dans son atelier de l’Est de la France, chaque produit Vibrasens - des élixirs floraux aux synergies de fleurs de Bach, en passant par les compléments alimentaires et les bracelets de lithothérapie - est fabriqué à la main, en petites séries, à partir d’ingrédients et de matériaux naturels soigneusement sélectionnés. L’obtention du label « Made in France » est venue confirmer cet engagement profond en faveur de la production locale.

Pour Vanessa, ce processus artisanal est non négociable et Temu lui permet de le préserver tout en élargissant son audience. « Je mets une part de moi dans chaque formule. Grâce à Temu, je peux partager cette sincérité et cette énergie avec des personnes qui, comme moi, croient au bien-être et à l’authenticité. »

Aujourd’hui, Vibrasens Naturopathie poursuit sa croissance sans jamais s’éloigner de ses valeurs fondatrices. Le partenariat avec Temu lui a permis d’allier savoir-faire, émotion et ambition - la preuve qu’une croissance digitale peut se construire dans le respect de l’humain, tout en faisant rayonner l’excellence française à l’international.