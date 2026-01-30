«Je préfère m'écarter de ce monsieur» : Lucien Jean-Baptiste révèle pourquoi il ne veut plus jamais être la voix française de Will Smith

Après avoir doublé Will Smith dans sept films, le comédien français Lucien Jean-Baptiste a décidé de ne plus prêter sa voix pour incarner la version française de l’acteur hollywoodien. La faute à un événement bien précis qui avait marqué les esprits.

C'est un acteur très apprécié mais aussi un comédien de doublage très demandé et reconnu par ses pairs. Lucien Jean-Baptiste était, ce mardi 27 janvier, l'invité de la matinale de France 2 "Télématin" pour évoquer la sortie du film d'animation "Les légendaires".

Un long-métrage destiné aux enfants à partir de 6 ans, dans lequel le réalisateur de "La première étoile" prête sa voix au personnage du Roi. Un exercice qu'il connaît bien, lui qui pratique le doublage depuis de nombreuses années, pour des dessins-animés, mais pas uniquement.

Lucien Jean-Baptiste a prêté sa voix pour doubler Will Smith dans les immenses succès "Independance Day" (1996), "Wild Wild West" (1999) ou "Je suis une légende" (2007). Son dernier doublage de Will Smith remonte à 2019, avec le film "Gemini Man".

Un "comportement d'abruti"

Le comédien français a choisi de ne plus doubler Will Smith à cause de la fameuse gifle assénée à Chris Rock sur la scène de la cérémonie des Oscar en 2022 :

"Je ne ferai plus de films pour doubler WIll Smith. On ne met pas des baffes ! Se lever et aller gifler quelqu'un comme ça... Vous savez, quand vous êtes un symbole comme peut l'être Will Smith, qu'il y a des jeunes qui vous regardent, donner un exemple de violence comme ça pour moi c'est pas possible. Même s'il a eu des rôles formidables, je préfère m'écarter de ce monsieur."

Ce n'est pas la première fois que le comédien de 61 ans évoque le comportement de Will Smith lors de la 94ème cérémonie des Oscar. En mars dernier, sur le plateau de C à vous, l'acteur avait déclaré que Will Smith avait eu ce jour-là "un comportement d'abruti".

"C’est pathétique de faire ça. Will Smith est un symbole et autant de violence montrée au grand public... Pourquoi toute cette violence ? J'ai trouvé ça vraiment regrettable. Je veux garder ma voix pour des gens qui le méritent entre guillemets."

Outre Will Smith, qu’il a doublé dans 7 films, Lucien Jean-Baptiste est aussi la voix française de nombreux acteurs américains. Par exemple, il a doublé Chris Rock dans 14 films, Martin Lawrence dans 12 films et Don Cheadle dans 10 films. Il double également le personnage de Turk dans la série Scrubs, qui revient bientôt sur Disney+.