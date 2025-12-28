Voici comment bien négocier son salaire à l'embauche, selon les conseils d'un DRH

Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous voulez savoir comment bien négocier votre salaire à l’embauche ? Voici quelques conseils pour y parvenir.

Quand on cherche un travail, nous avons plusieurs critères à prendre en compte. Aujourd’hui, 8 Français sur 10 estiment que l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle est plus important que le salaire. Pourtant, ce dernier joue encore un rôle primordial pour de nombreuses personnes qui cherchent un emploi.

Alors que le salaire sera bientôt obligatoire sur toutes les offres d’emploi, il est également possible de négocier son salaire à l’embauche. Cependant, il s’est pas toujours évident de savoir comment s’y prendre. Pour vous aider, voici quelques conseils donnés par Pierre Audierne, un DRH interrogé par Capital.

“Chaque candidat a une valeur, il faut se positionner. La question à se poser, c’est que peut-on apporter à l’entreprise en terme de compétences, de projets ? C’est ce qu’il faut valoriser. Il est important de commencer un nouveau poste avec une rémunération satisfaisante, selon cela va être compliqué en terme de motivation”, a indiqué Pierre Audierne.

Bien négocier

Pour bien négocier son salaire au moment de l’embauche, voici plusieurs conseils à prendre en compte. Pour commencer, préparez-vous avant votre entretien d’embauche. Renseignez-vous au préalable sur la situation de l’entreprise afin de savoir s’il sera possible financièrement de vous verser un salaire plus élevé.

Pensez aussi à négocier en brut. Si vous pensez qu’il sera difficile d’augmenter votre salaire, vous pouvez aussi négocier d’autres choses au sein de l’entreprise.

“On peut aussi négocier un package, des objectifs avec une prime assortie ou encore des conditions de travail qui permettent de se trouver valorisé dans l’entreprise”, indique Pierre Audierne.

Se fixer des limites

Pendant l’entretien d’embauche, ne soyez pas émotif. Restez ouvert et à l’écoute de votre recruteur. N’entrez pas dans une confrontation avec l’entreprise et ne réagissez pas sous le coup de la colère ou de la frustration. Dans tous les cas, préparez-vous à essuyer un refus et à réagir en conséquence.

Enfin, déterminez une fourchette sous laquelle vous ne descendrez pas. Cela vous permettra de ne pas accepter une rémunération trop basse, qui ne vous conviendrait pas.

Des conseils utiles et à prendre en compte pour bien réussir sa négociation et avoir un salaire satisfaisant en commençant un emploi.