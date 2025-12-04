La marque de Squeezie, Ciao Kombucha, cartonne tellement, qu'il révèle être “attaqué par des lobbies”

Il y a quelques mois, Squeezie a lancé sa boisson “Ciao Kombucha”. Mais face au succès de sa marque, le youtubeur révèle être “attaqué par des lobbies”.

En plus de faire des vidéos visionnées par des millions d'internautes sur YouTube, Squeezie multiplie ses projets. Il a notamment organisé le GP Explorer 3, qui a été diffusé à la télévision, mais ce n'est pas tout. Il y a maintenant sept mois, Squeezie a créé sa propre marque de boisson baptisée “Ciao Kombucha”. Il commercialise désormais plusieurs saveurs comme pêche, fruit du dragon, citron, fruits rouges, gingembre et menthe.

“C'est une boisson pétillante naturelle à base de thé fermenté. Légèrement acidulée, peu sucrée et riche en probiotiques, elle est parfaite pour se faire plaisir tout en prenant soin de son ventre. Une alternative plus saine aux sodas”, peut-on lire sur le site internet de la marque.

Squeezie sous la pression des lobbies

La boisson de Squeezie rencontre un très grand succès auprès des consommateurs puisqu’elle est souvent en rupture de stock. Cependant, ce succès ne plaît pas à tout le monde, comme l’a révélé le youtubeur sur Twitch, dont des extraits ont été publiés sur TikTok.

En effet, Squeezie a révélé avoir été “attaqué par des lobbies”, mécontents du succès de sa marque. En quelques semaines, il est passé du statut de créateur de contenus à celui d’entrepreneur, et ce succès si rapide a réveillé des tensions dans ce marché soumis à une forte concurrence.

“C’est vraiment chiant”

Squeezie a expliqué que le succès de sa marque avait attiré l’attention de certains acteurs du secteurs, mécontents de sa réussite.

“Ça a tellement marché, mieux que ça n'aurait dû, qu'il se passe des trucs bizarres, en mode il y a des lobbies qui nous attaquent, et c'est chiant, c'est vraiment chiant. J'ai beau être Squeezie, dans le milieu agroalimentaire mon gars, je peux te dire que je ne suis personne ! Ça a dérangé des gens qu'il ne fallait pas trop déranger et je suis le premier surpris de ce qu'on se prend”, a expliqué le youtubeur, selon des propos rapportés par Télé-Loisirs.

Un nouveau problème auquel Squeezie ne s’attendait pas en créant cette marque et qu’il va devoir gérer.