Plus de 337 000 voitures d'une marque très connue rappelées dans le monde pour risque d'incendie

Suite au scandale des airbags Takata, une nouvelle marque automobile est confrontée à un problème : des centaines de milliers de véhicules sont rappelés pour risque d’incendie.

Les voitures peuvent présenter des défauts lors de leur construction et mettre en danger la vie des automobilistes quand ils sont sur la route. On se souvient notamment du scandale des airbags Takata, qui pouvaient blesser les personnes présentes dans la voiture. Pour cette raison, de nombreuses voitures ont été rappelées par le constructeur.

Plus récemment, les constructeurs semblent avoir des problèmes avec les freins des véhicules. De plus en plus d’automobilistes sont par exemple touchés par les “freinages fantômes”, un problème préoccupant qui fait des ravages. Des voitures ont également été rappelées en urgence car leur pédale de frein menaçait de s’effondrer.

337 000 voitures rappelées dans le monde

À nouveau, des centaines de milliers de voitures sont rappelées pour une autre raison : un risque d’incendie. Il s’agit de véhicules de la marque BMW. Selon 20 Minutes, c'est la deuxième fois en quelques semaines que le constructeur rappelle des véhicules puisque mi-février, 16 modèles de la marque présentaient un risque de court-circuit. Fin 2024, BMW avait également rappelé 1,5 million de véhicules pour un système de freinage défectueux.

Cette fois, les voitures sont rappelées car elles présentent un risque d’incendie. Selon un avis publié ce mercredi 25 février par l’autorité allemande compétente, 337 000 véhicules sont concernés dans le monde. Comme le rapporte France Bleu, ils seraient “potentiellement concernés par un risque d’incendie des câbles du tableau de bord”.

Un risque d’incendie

Parmi les modèles touchés, on retrouve les BMW 5, i7, i5, 7 et M5, qui ont été produits entre le 9 juin 2022 et le 5 décembre 2025. Lorsque le filtre d’habitacle a été installé, “une pose défectueuse du faisceau de câble du tableau de bord” pourrait déclencher “un court-circuit avec dégagement de fumée et risque d’incendie”.

Si vous faites partie des automobilistes concernés par ce rappel, amenez votre voiture chez votre constructeur le plus rapidement possible. Celui-ci va vérifier et, si besoin, corriger la pose de câbles. Si aucun incident n’est survenu pour le moment, il vaut mieux prévenir que guérir.