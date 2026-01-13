« Élargir la vision de l'inclusion » : Mattel lance une poupée représentant « la communauté autiste »

La Barbie autiste

En ce début d’année, Mattel a dévoilé sa toute nouvelle Barbie, qui présente des troubles autistiques. Une façon pour la marque de renforcer l’inclusion.

Depuis 2019, la marque Mattel a décidé de représenter les maladies et le handicap à travers ses Barbies. On peut donc trouver des poupées en fauteuil roulant, avec des prothèses, atteintes de vitiligo ou munies d’appareils auditifs. Récemment, Mattel a dévoilé une Barbie atteinte de diabète de type 1.

Les récentes BarbiesCrédit photo : Mattel

En juillet 2024, la toute première Barbie aveugle, avec une canne et des lunettes de soleil, a été commercialisée. Un an plus tôt, une Barbie trisomique avait également été créée par Mattel, afin de mieux représenter la diversité.

“Élargir la vision de l’inclusion”

En ce début d’année, Mattel a dévoilé une nouvelle poupée Barbie qui présente des troubles autistiques. Elle a été créée avec l’organisation caritative américaine Autistic Self Advocacy Network (Asan) afin de représenter les façons dont les enfants autistes communiquent avec le monde qui les entoure.

“Collaborer avec Barbie nous a permis de partager nos connaissances et nos recommandations tout au long du processus de création, afin que la poupée représente la communauté autiste, y compris les outils qui nous aident à être autonomes. Cette poupée contribue à élargir la vision de l’inclusion, dans l’univers du jouet et au-delà, car chaque enfant mérite de se reconnaître dans Barbie”, a indiqué Colin Killick, directeur exécutif de l’Asan, à France Info.

Une petite fille joue avec une Barbie autisteCrédit photo : Mattel

Représenter les personnes autistes

Cette poupée regarde légèrement sur le côté, pour représenter les personnes autistes qui évitent le contact visuel. Elle a les coudes et les poignets articulés afin d’effectuer des mouvements physiques répétitifs ainsi que des accessoires comme un hand spinner pour réduire le stress et des écouteurs antibruits.

La Barbie autisteCrédit photo : Mattel

En plus de cela, la tenue de la Barbie n’a pas été choisie au hasard. La poupée porte une robe ample à manches courtes avec une jupe fluide, pour minimiser le contact entre les vêtements et la peau. Ses chaussures sont à semelles plates afin de favoriser la stabilité.

Cette nouvelle création va rejoindre la gamme “Barbie Fashionistas”, créée pour que davantage d’enfants “se reconnaissent en Barbie”, selon Mattel. L’entreprise va notamment donner un millier de poupées représentant les personnes autistes à des hôpitaux pédiatriques américains, qui ont des services spécialisés pour l’autisme.

Si vous voulez acheter cette nouvelle Barbie, rendez-vous sur le site internet de Mattel.

Source : Mattel
