Elle économise 10 000 euros pour se refaire le nez et est choquée de découvrir à quel point cela a changé sa vie

On dit que la patience est une vertu et ce n’est certainement pas cette jeune femme qui dira le contraire. Après avoir attendu des années, elle a enfin pu se faire refaire le nez, une décision qu’elle ne regrette pas.

Devyn Aiken est une jeune femme de 30 ans qui s’est toujours sentie bien dans sa peau. Sauf au niveau de son nez, qu’elle trouvait proéminent. « Je pensais que j'étais une jolie fille. Je ne pensais pas que j'étais moche... [...] Je pensais juste que j'avais un nez énorme que je détestais », raconte-t-elle au média People.

Depuis qu’elle a 14 ans, Devyn Aiken a toujours voulu refaire son nez. « J'étais beaucoup harcelée à l’école, surtout au collège, et cela venait uniquement des garçons. Ils m'appelaient par toutes sortes de noms méchants. Je me disais : 'Oh, mon Dieu. C'est tout ce dont ils parlent : mon nez. Donc si je change ça, de quoi pourront-ils parler ? », explique la juriste de Philadelphie qui a aussi subi les commentaires d’adultes.

Alors, à 18 ans, Devyn Aiken a obtenu un premier rendez-vous avec un médecin, l’occasion de prendre la température. À partir de ce moment-là, la jeune femme en a profité pour économiser jusqu’à 11 000 dollars. Elle s’est également renseignée sur l’opération et les détails esthétiques qu’elle voulait.

Plusieurs années pour s’informer sur le sujet

Crédit photo : Devyn Aiken

Toutes ces années de patience ont permis à Devyn Aiken de trouver le médecin qui lui fallait, le Dr. Mark Ginsburg. Grâce à un logiciel en 4D, la jeune patiente a pu découvrir à quoi allait ressembler son nez après l’opération. Le professionnel a dû être surpris de voir une patiente aussi informée sur le sujet. La jeune femme lui a expliqué en détail ce qu’elle souhaitait : « Je veux que ma bosse dorsale soit retirée. Je veux des narines plus petites. Je veux qu'elles soient redressées ».

Par ailleurs, Davyn Aiken voulait un nez qui lui sied, « quelque chose de très naturel et subtil ». Surtout, elle voulait être sûre de tomber sur un chirurgien dont la rhinoplastie lui permettrait de respirer après l’opération. Une fois toutes les conditions établies, Davyn Aiken est passée sur la table d’opération, sans rien dire à sa famille.

Crédit photo : Devyn Aiken

Davyn Aiken a documenté son expérience dès le premier jour et jusqu’à aujourd’hui sur TikTok. Elle s’est rendue compte qu’en racontant son expérience, elle pourrait aider des personnes dans la même situation. La jeune femme n’a rien voulu cacher. Elle a ainsi raconté les moments difficiles, heureux et montré les bleus et les cicatrices à ses 61 500 abonnés sur TikTok.

Une opération qui lui a changé la vie

Crédit photo : Devyn Aiken

Depuis son opération, survenue en décembre dernier, Davyn Aiken se sent beaucoup mieux. Il lui faudra cependant attendre un an pour que les gonflements disparaissent complètement. Mais cela ne pose pas de problème à la trentenaire qui a depuis aussi subi des injections au niveau des lèvres.

« Je me sens tellement heureuse à chaque fois que je me regarde dans le miroir. Ça a littéralement changé ma vie... Maintenant, je peux faire mes courses en toute tranquillité. Je peux sortir en toute tranquillité et je n'ai pas à m'inquiéter si quelqu'un fait un commentaire. Je me sens soulagée », se réjouit-elle.

Sa famille a également très bien accueilli la nouvelle. Et en plus de cela, Davyn Aiken s’est liée d’amitié avec une autre patiente du docteur Ginsburg, elle aussi créatrice de contenu sur TikTok. Enfin, si elle reçoit toujours quelques commentaires insultants, Davyn Aiken peut compter sur les commentaires positifs d’hommes et de femmes qui voudraient suivre le même chemin.