En couple depuis 6 ans, ils apprennent avec stupeur qu'ils sont... frère et sœur, après un test ADN

Récit d’une terrible histoire d’amour entre un homme et une femme qui apprennent qu’ils sont de la même fratrie.

Les aléas de la vie peuvent parfois s’avérer tragiques au point de bouleverser l’existence du jour au lendemain.

Un couple vient d’en faire la douloureuse expérience en apprenant l’impensable !

Amoureux depuis 6 ans, un homme et une femme ont ainsi découvert qu’ils étaient en réalité… frère et sœur.

Crédit photo : Istock

En couple depuis 6 ans, ils découvrent qu’ils sont frère et sœur

C’est en tout cas ce qu’affirme une utilisatrice anonyme de Reddit se faisant appeler LetsSinWith.

Dans un témoignage poignant posté sur le réseau social le 30 juin dernier, cette femme de 30 ans raconte en effet avoir appris par hasard que son compagnon n’était autre que son grand frère, à la suite d’un test ADN.

Tous deux placés à l’adoption peu de temps après leur naissance, ils auraient grandi dans des familles différentes avant de se rencontrer à l’âge adulte, ignorant tout de leur lien.

« Je me sens bizarre à ce sujet. J’ai été adoptée lorsque j’étais bébé, mais je ne l’ai su que lorsque j’étais au lycée ( …) J’aime mes parents et mes parents m’aiment. Peu importe si ce ne sont pas mes parents », raconte-t-elle dans un premier temps.

« Mon petit ami a également été adopté et lorsque nous nous sommes rencontrés, c’est l’une des choses qui nous a rapprochés (…) Notre relation était et reste toujours excellente. Nous nous sommes compris très vite. Nous avons été rapidement attirés l’un par l’autre. Je n’avais jamais rencontré quelqu’un comme lui, ni ressenti une attirance et une complicité aussi immédiates. Maintenant, je sais que ce confort et cette familiarité sont dus au fait qu’il est mon frère », poursuit-elle, tout en confiant être « heureuse » ou plutôt soulagée de ne jamais avoir eu d’enfant avec son compagnon - comme « convenu dès le début » de leur relation - car elle n’aurait pas pu « faire face » à une telle situation.

Crédit photo : Istock

C’est en éprouvant le désir d’en savoir plus quant à ses origines, ainsi que celles de son petit ami, que la jeune femme a hélas appris la terrible vérité.

« Je l’ai découvert lorsque nous avons fait le test ADN pour connaître nos ancêtres et savoir qui nous sommes exactement. J’en ai commandé deux pour nous, on a craché dans le tube et on l’a envoyé. Il a fallu un mois pour avoir les résultats et j’étais impatiente (…) mais j’ai vu qu’on était frères et sœurs. J’ai été choquée », se souvient-elle avec effroi.

Le plus terrible est que cette tragique révélation lui apparaît désormais comme une évidence.

« Les choses commencent à prendre un sens pour moi maintenant. On me dit toujours ‘vous vous ressemblez beaucoup’ ou 'c’est ta version masculine’ (…) Nous nous en sommes toujours moqués mais j’ai passé la matinée à regarder des photos de nous ensemble, en réalisant que nous nous ressemblons vraiment beaucoup », constate-t-elle, troublée.

Et d’ajouter : « J'espère que ce test est faux et que j’en ferai bientôt un vrai, mais je panique. Je le considère toujours comme l'amour de ma vie ».

Alors qu’elle ne l’avait pas encore annoncé à son petit ami, elle lui a finalement appris la nouvelle comme elle l’explique dans une seconde publication.

« Il ne veut pas paniquer ou prendre de décisions hâtives avant que nous ayons fait un vrai test quelque part. Mais je peux vous dire qu’il est effrayé et que c’était bizarre d’être à ses côtés dans le lit », conclut ainsi la jeune femme angoissée.