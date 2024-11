Cette grand-mère nommée Daisy est devenue le pire cauchemar des arnaqueurs au téléphone

Qui est donc Daisy ? En Grande-Bretagne, l’opérateur téléphonique O2 a trouvé l’arme idéale pour lutter contre les arnaques au téléphone avec une grand-mère extrêmement bavarde générée par l’intelligence artificielle.

Ça ressemble à un coup de génie ! Pour les escrocs au téléphone, c’est un piège que l’on n’avait pas vraiment imaginé. Et pourtant, le piège semble très efficace. Ce jeudi 14 novembre, l’opérateur téléphonique britannique O2 a dévoilé un programme baptisé “Daisy” afin de lutter contre les arnaques téléphoniques.

En substance, Daisy est une intelligence artificielle générative conçue pour imiter une grand-mère bavarde et garder les escrocs au bout du fil le plus longtemps possible. En gardant les arnaqueurs occupés, elle évite que d’autres personnes réelles soient exposées aux escroqueries téléphoniques.

Dans une vidéo de présentation, l’opérateur montre Daisy en action. Elle parle d’une voix lente et monocorde, faisant répéter les instructions de son interlocuteur ou en expliquant profiter de l’appel pour faire la conversation.

Une IA capable de tenir les escrocs au bout du fil pendant 40 minutes

Selon O2, Daisy a déjà retenu des arnaqueurs pendant plus de 40 minutes. De plus, elle est capable de retenir de nombreux escrocs en même temps. Pour tisser son piège, l’opérateur explique avoir mis le numéro de Daisy dans des “mugs lists”, qui sont des listes en ligne récoltées par les escrocs.

Crédit photo : O2

L’opérateur propose aussi un numéro pour signaler des tentatives d’escroqueries et afin que Daisy se mette en travers des chemins des numéros inconnus qui harcèlent les citoyens.

Pour concevoir cette intelligence artificielle, O2 a combiné plusieurs modèles d’IA qui travaillent ensemble pour écouter l’appelant et transcrire sa voix en texte. Les réponses de Daisy sont générées à l’aide d’un grand modèle de langage, doté d’une couche de personnalité. Ce mélange permet à Daisy d’adopter la perspective d’une grand-mère portée sur la conversation. Le tout en temps réel.

Crédit photo : O2

Enfin, pour ne pas se reposer que sur l’IA, l’opérateur rappelle que pour limiter les risques d’arnaques, il faut transférer les appels et messages suspects à un numéro local. Si des arnaqueurs se font passer pour des proches avec un numéro inconnu, il faut également avoir le réflexe d’appeler directement vos proches pour les prévenir.