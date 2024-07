Elle pense être enceinte de jumeaux et découvre qu'elle attend en réalité... des quintuplés

Alors qu’elle pensait être enceinte de jumeaux, une Américaine est tombée des nues en découvrant qu’elle attendait en réalité des quintuplés.

C’est ce qu’on appelle tirer le gros lot. Ashley Meyers, 26 ans, et son époux Tyler, 28 ans, sont les heureux parents de Paisleigh, 3 ans, et Westlynn, 2 ans.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le couple originaire du Mississippi (États-Unis) ne cherchait pas à avoir un autre enfant. Toutefois, le destin en a décidé autrement.

Crédit Photo : Ashley Meyers

Il y a quelques mois, la jeune maman a découvert qu’elle attendait un troisième enfant après avoir utilisé un test de grossesse.

Comme le précise le média américain, les résultats des tests sanguins ont révélé que la jeune femme attendait probablement des jumeaux.

« Ma première pensée a été : "OK, on peut gérer ça" », confie la phlébotomiste, soulignant que Paisleigh et Westlynn n'ont que 16 mois d’écart.

Lorsque le couple s'est rendu à un rendez-vous chez le gynécologue-obstétricien deux semaines plus tard, la réalité s'est imposée. Au lieu de jumeaux, Ashley allait bientôt donner naissance à des quintuplés, deux garçons et trois filles.

Crédit Photo : Ashley Meyers

Selon le Dr Rachael Morris, professeure agréée de médecine foeto-maternelle au centre médical de l’Université du Mississippi, les chances de concevoir des quintuplés sont de 1 sur 52 millions.

Ashley a été hospitalisée en raison des risques d’une grossesse multiple. À noter que cette dernière en est à 25 semaines d’aménorrhée. Fort heureusement, la mère et les futurs bébés se portent bien.

«Les quintuplés vont bien et grandissent parfaitement (…) Nous sommes en avance sur le programme et nous ne pouvons remercier personne d’autre que Dieu lui-même. Et si je me sens prête à rencontrer mes petits joueurs de football, je veux qu’ils restent et grandissent autant qu’ils le peuvent», a écrit la jeune femme sur les réseaux sociaux.