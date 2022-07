Mississippi : à 16 ans, cet adolescent n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour sauver trois filles et un policier de la noyade

Dans le Mississippi, un jeune homme de 16 ans n’a pas hésité à plonger dans une rivière pour sauver quatre personnes de la noyade.

Corion Evans est un jeune homme âgé de 16 ans qui vit dans le Mississippi et qui a réalisé un geste héroïque. Près de la rivière Pascagoula, une voiture a perdu le contrôle et a plongé dans l’eau, avant de commencer à couler.

À voir aussi

Corion, qui était là au bon endroit et au bon moment, a vu la scène et n’a pas hésité une seule seconde avant d’apporter son aide.

Crédit photo : Corion Evans

La voiture a coulé à environ 6 mètres du rivage alors que trois adolescentes étaient à l’intérieur. Quand il a vu la scène, Corion a enlevé ses chaussures, sa chemise et posé son téléphone avant de sauter à l’eau.

« Je me suis dit que je ne pouvais laisser mourir aucun de ces gens. Ils devaient sortir de l’eau, je ne pensais à rien d’autre », a-t-il déclaré.

Il sauve quatre personnes de la noyade

Corion Evans a appris à nager à l’âge de 3 ans et grâce à ses compétences, il a réussi à récupérer les adolescentes et à les maintenir hors de l’eau tout en les ramenant sur le rivage. Un policier, qui a assisté à la scène et qui a voulu intervenir pour aider, a lui aussi plongé dans l’eau avant de commencer à se noyer.

« Je me suis retourné et j’ai vu le policier qui se noyait et qui criait à l’aide. Alors je suis allé le voir, je l’ai attrapé et je l’ai ramené à la nage », a expliqué Cordon.

Crédit photo : WLOX

Grâce à son geste héroïque, Cordon a réussi à sauver quatre personnes de la noyade : les trois adolescentes et le policier. Il a immédiatement reçu les remerciements de la police pour son courage.

« Le service de police et moi félicitons la bravoure et l’altruisme de Mr. Evans, dont il a fait preuve en risquant sa propre sécurité pour aider les personnes en danger. S’il n’avait pas apporté son aide, cela aurait pu se terminer tragiquement », a déclaré le chef de la bridage Brandon Ashley.

Cordon Evans a également reçu des remerciements de la part des adolescentes qu’il a sauvées, et a gagné la fierté de sa maman. Les quatre personnes qui ont risqué leur vie ont toutes été amenées à l’hôpital, afin de réaliser un bilan de santé pour s’assurer que tout allait bien.