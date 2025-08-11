Sur cette île en Finlande, les hommes sont interdits

Kristina Roth a créé une île en Finlande exclusivement réservée aux femmes, où les hommes sont bannis. L’objectif : offrir un moment de détente aux femmes pour qu’elles puissent se relaxer et s’entraider.

Que diriez-vous de partir sur une île où aucun homme n’est autorisé ? S'il existe un réseau d'hébergement dédié aux femmes qui voyagent seules, Kristina Roth a imaginé un projet encore plus poussé : créer une île exclusivement réservée aux femmes.Tout a commencé lorsque Kristina, originaire d'Allemagne, s’est installée à New York pour ouvrir un cabinet de conseil en technologie. Malgré son immense succès, elle a été confrontée à beaucoup de sexisme dans son métier.

“Je suis informaticienne. Je n’ai travaillé qu’avec des hommes. Combien de fois ai-je entendu : ‘Hé la blonde, qu’est-ce que tu fais là ?’”, a-t-elle confié à Tecnosage.

En plus de cela, Kristina a remarqué que même en vacances, dans des environnements dédiés au bien-être, les femmes ne se détendent pas totalement. La présence d’hommes peut avoir un impact négatif sur leur comportement et les inciter à se concentrer davantage sur leur apparence que sur leur détente et leurs envies. Face à ce constat, Kristina Roth a décidé de vendre son entreprise et de créer sa société : SuperShe Island, une île réservée aux femmes.

Crédit photo : @immobilierswiss / Instagram

Une île réservée aux femmes

Pour concrétiser son projet, Kristina a acheté une petite île située dans la mer Baltique, au large des côtes finlandaises, en 2017. De plus de 3 hectares, cette île n’avait ni électricité, ni eau, ni routes. Un an plus tard, Kristina a réussi à en faire un havre de paix pour les femmes.

Crédit photo : @miia.huitti / Instagram

Sur cette île, on retrouvait des cabanes en bois pour se détendre, un sauna finlandais et un SPA. De nombreuses activités étaient proposées comme du yoga, de la méditation, des cours de fitness, des ateliers de cuisine ou encore des activités en plein air comme du kayak ou de la randonnée. En interdisant les hommes sur son île, Kristina voulait permettre aux femmes de se retrouver, s’amuser et s’entraider en leur donnant l’espace nécessaire pour s’épanouir.

Crédit photo : @tove.nordling / Instagram

Bien sûr, des conditions étaient nécessaires pour aller sur cette île. Les femmes devaient envoyer leur candidature et passer un entretien vidéo, examiné par Kristina. Comme le précise Ça m’intéresse, cette dernière recherchait des femmes avec les mêmes valeurs, une bonne énergie et des histoires de vie intéressantes. Une expérience qui a un prix : comptez entre 5 000 et 6 000 dollars la semaine, soit entre 4 315 et 5 178 euros.

“On vient vous chercher à l’aéroport, on vous emmène sur une île privée, on vous offre des massages, des repas, des activités quotidiennes… Ça vaut le coup ! Cela permet de devenir une femme indépendante émotionnellement, financièrement, dans tous les domaines. C’est le seul moment où l’on peut prendre des décisions pour sa vie”, a expliqué Kristina.

Crédit photo : @immobilierswiss / Instagram

Si cette île était un paradis pour de nombreuses femmes, SuperShe a été mise en vente en 2023 et reprise par une société de transport maritime. Mais qui sait ? Ce projet pourrait être une source d’inspiration pour d'autres entrepreneuses avec les mêmes envies.