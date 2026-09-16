Voici les 6 villes les plus malpolies au monde selon les touristes, la numéro 1 va vous étonner...ou pas

Un récent classement révèle les destinations les plus malpolies au monde envers les touristes. La première va vous étonner… ou non !

Un paysage de carte postale, mais une hospitalité à revoir.

Ce n’est un secret pour personne : voyager rime avec explorer de nouveaux endroits, goûter à différentes cuisines et s’ouvrir à d’autres cultures.

Si rencontrer les locaux fait partie de l’aventure, certaines personnes malpolies peuvent rapidement gâcher le séjour. Et certains voyageurs estiment qu’il y a davantage de risques que cela arrive dans certaines destinations.

Selon Jo Hayes, fondatrice de EtiquetteExpert.org, site spécialisé dans l’étiquette et les bonnes manières, certains pays et certaines villes se démarquent par leur comportement impoli et leur froideur envers les touristes.

Dans une interview accordée au Daily Mail, elle révèle les destinations les moins accueillantes.

Crédit Photo : iStock

La Pologne, la Hongrie et la République tchèque

À la sixième place du classement, Jo Hayes cite la Pologne, la Hongrie et la République tchèque.

Selon elle, ces trois pays d’Europe centrale sont réputés pour leur accueil jugé peu chaleureux envers les touristes, notamment ceux venant de l’extérieur de l’Europe ou de l’Europe de l’Est.

L’experte souligne toutefois que cette mauvaise réputation serait due en grande partie à des « différences culturelles ». Elle ajoute que leur manière « froide » de s’adresser aux visiteurs n’est pas perçue de la même façon par les habitants eux-mêmes.

New York, États-Unis

La Grosse Pomme attire des millions de visiteurs chaque année et figure parmi les destinations touristiques les plus prisées. Le hic ? Elle n’a pourtant pas très bonne réputation.

Les New-Yorkais sont en effet connus pour leur attitude directe et sans détour, ce qui ne plaît visiblement pas à tout le monde. Une récente étude de Business Insider a ainsi désigné la ville qui ne dort jamais comme la plus malpolie des États-Unis.

De son côté, un habitant a toutefois expliqué que ses concitoyens et lui-même ne sont pas malpolis, mais simplement « pas aimables ».

La Corée du Sud

Direction le Pays du matin calme pour la quatrième place. La Corée du Sud figure également parmi les destinations jugées peu accueillantes envers les voyageurs.

Interrogé par nos confrères britanniques, un homme qui a récemment visité le pays dresse un portrait peu flatteur des habitants de Séoul, qu’il juge « agressifs ».

Ce n’est pas tout. Il s’est notamment plaint d’avoir été « rabroué » et « bousculé » alors qu’il se promenait dans la capitale pour découvrir ce qu’elle avait à offrir.

La suite après cette vidéo

L’Allemagne

À la troisième place, on retrouve nos voisins allemands, qui pâtissent d’une image peu flatteuse auprès des touristes.

Selon Jo Hayes, certains visiteurs affirment que les Allemands peuvent sembler peu courtois dans leurs échanges avec les autres.

Dans une publication sur Reddit, un touriste raconte avoir visité quatre villes allemandes et avoir constaté qu’à l’exception d’un homme, « toutes les interactions, je dis bien toutes, étaient désagréables ».

Ambiance…

L’Italie

On reste en Europe pour la deuxième place attribuée à l’Italie. Si le pays est connu pour son riche patrimoine, les visiteurs ne s’y sentent pas toujours les bienvenus.

Sur Reddit, un touriste britannique trouve que les Italiens ne font jamais la queue et n’hésitent pas à doubler les autres.

Cette fois sur Facebook, un autre voyageur conseille aux personnes qui se rendent à Rome de « s’attendre » à des comportements impolis.

« La ville est magnifique et regorge d’œuvres d’art, mais les habitants sont parmi les pires que j’ai rencontrés, et pourtant j’ai beaucoup voyagé », a-t-il écrit.

Paris, France

La palme de la destination la plus impolie revient à Paris ! Un comble pour la ville de l’amour. La capitale de la France est réputée pour son manque d’amabilité envers les touristes.

La fondatrice d’EtiquetteExpert.org souligne que de nombreux Parisiens seraient agacés lorsque les visiteurs ne parlent pas français, alors que la plupart des habitants maîtrisent correctement l’anglais.

Toutefois, Jo Hayes ajoute que d’autres régions de l’Hexagone pourraient être beaucoup plus accueillantes pour les voyageurs. Par ailleurs, Paris figure parmi les cinq villes de France où les habitants sont le plus malpolis, selon une étude.

Drôle de coïncidence…