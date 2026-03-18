À moins de 2 heures de Paris, ne manquez pas l'île la plus colorée au monde

Vous aimez vous promener dans des ruelles aux maisons colorées ? Découvrez cette petite île située à moins de 2 heures de Paris, qui offre un merveilleux spectacle.

Les villages qui abritent des maisons de toutes les couleurs ont un charme qui attire de nombreux touristes. En France, on retrouve notamment la commune de Collioure, connue pour ses maisons colorées et fleuries, qui a été élue village préféré des Français en 2024. Mais si vous voulez vraiment en prendre plein les yeux, découvrez une petite île située à seulement 1h40 de vol de Paris.

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Cette île est située juste à côté de Venise, ce qui est parfait pour un petit séjour en Italie. Avant d’aller sur l’île, visitez Venise en vous promenant dans la ville le long des canaux et en découvrant ces 15 lieux emblématiques à visiter en un week-end. Une fois la visite de Venise achevée, dirigez-vous vers l’île italienne paradisiaque.

Des maisons multicolores

Cette île n’est autre que Burano. Pour la rejoindre, il vous suffit de partir de Venise et de traverser la mer en vaporetto, les bateaux-bus typiques de la région. À Burano, vous serez séduit par les nombreuses maisons multicolores aux façades roses, bleues, vertes, jaunes et rouges.

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Vous pourrez vous promener dans les ruelles de la ville et le long des canaux, où vous retrouverez les barques traditionnelles. Selon le magazine Be, cette île est encore peu fréquentée, est très paisible et idéale pour se ressourcer.

Des traditions ancestrales

Si les maisons de Burano sont si colorées, ce n’est pas simplement par esthétisme. Autrefois, les couleurs étaient utilisées par les pêcheurs car elles leur permettaient de se repérer depuis la mer. Cette tradition s’est perpétuée au fil du temps et aujourd’hui, elle est devenue un symbole de Burano. Pour cette raison, l’île a notamment décroché le titre de “l’un des lieux les plus colorés au monde”.

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Mais les couleurs ne sont pas la seule richesse de Burano. Il s’agit également de l’île de la dentelle, où l’on retrouve plusieurs ateliers de fabrication de la dentelle depuis le 16ème siècle. Si vous voulez en savoir plus sur ce savoir-faire exceptionnel, il est possible de visiter le Musée de la Dentelle pour découvrir des pièces finement réalisées à la main.

Entre les petits ateliers des artisans, la beauté des rues et le calme paisible de l’île, cette destination est parfaite pour se ressourcer et en prendre plein la vue.