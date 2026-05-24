Elle quitte son CDI et déménage pour un nouveau job... puis apprend qu'il a été supprimé

Jimena, une femme âgée de 42 ans, a tout quitté pour un job. Après avoir mis fin à son CDI et déménagé dans une nouvelle ville, elle a appris que le poste qu’elle convoitait avait été supprimé.

Jimena est une femme de 42 ans originaire de Lausanne, en Suisse, qui a décidé de tout plaquer pour “l’emploi de ses rêves”. En effet, cette ancienne manageuse a postulé à une offre d’emploi qui lui plaisait énormément, dans une banque à Zurich.

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Après avoir signé son contrat d’embauche avec la banque, elle a tout plaqué pour débuter sa nouvelle vie. Elle a démissionné de son CDI, a déménagé, a trouvé une nouvelle maison ainsi que des places en crèche pour ses deux enfants de 1 et 3 ans. Jimena n’est pas la seule femme à avoir tout quitté de cette façon. Ce fut aussi le cas de cette femme qui, malgré un salaire à 6 chiffres, a quitté le job de ses rêves pour préserver sa santé mentale.

“Le monde s’est écroulé”

Cependant, tout ne s’est pas passé comme Jimena l’espérait. Elle a d’abord appris que sa date de prise d’embauche avait été reportée. Puis, l’entreprise lui a annoncé que le poste qu’elle convoitait avait été supprimé pour des raisons de restructurations internes et un gel des embauches dans la banque.

@beyondtheglassceiling First video out! I'm a professional woman (latina) living/surviving in a corporate world in Switzerland. I hope my experience could help you and we can share how life looks like in CH. Welcome! ♬ original sound - LimitlessMum

Jimena a raconté son histoire dans une vidéo publiée sur TikTok.

“Pour moi, le monde s’est écroulé. C’était l’un des pires moments de ma vie”, a-t-elle confié dans la vidéo.

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Elle retrouve du travail

Malheureusement pour Jimena, la banque était dans ses droits puisqu’il existait une clause dans le contrat qui expliquait bien que l’embauche ne serait actée qu’après des vérifications internes et externes. Cette forme d’injustice rappelle l’histoire de cette femme qui a été virée pour être arrivée en avance au travail.

Les mois qui ont suivi ont été très difficiles pour Jimena. Elle n’a pas touché le chômage puisqu’elle avait démissionné de son précédent emploi. En plus de cela, les habitants de Zurich parlent majoritairement allemand, une langue que Jimena ne maîtrise pas, ce qui a compliqué ses tentatives pour trouver un nouvel emploi. Jimena a finalement trouvé un nouveau travail six mois plus tard. Pour cela, elle a redoublé d’efforts en envoyant des candidatures à plus de 100 entreprises par semaine, en contactant directement des responsables RH et en publiant quotidiennement sur LinkedIn.

Pour éviter qu’une telle situation ne se produise, il est conseillé d’être certain d’être recruté pour le poste convoité avant de tout plaquer. Les premiers temps, n’hésitez pas à faire des allers-retours entre votre logement et votre lieu de travail, ou à louer un logement sur place, pour anticiper une rupture du contrat ou de la période d’essai.