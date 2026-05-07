Amazon propose 7 000 CDI en France, avec un salaire de 2 000 euros sans diplôme

Vous êtes à la recherche d’un nouvel emploi mais vous n’avez pas de diplôme ? Cette offre, proposée par l’une des plus grosses entreprises au monde, pourrait vous intéresser.

Alors qu’il peut être difficile de trouver du travail en France, une grande entreprise a récemment annoncé une vague massive de recrutements. Il s’agit d’Amazon, l’une des plus grandes entreprises au monde. En mars dernier, l’entreprise a déjà recruté 3 000 CDI dans le pays, et elle compte encore élargir son offre.

En effet, Amazon va construire de nouveaux sites dans plusieurs villes françaises et va donc rechercher près de 7 000 CDI.

7 000 CDI recherchés

Les sites Amazon vont être construits à Illiers-Combray en Eure-et-Loire (1 000 CDI), Beauvais dans les Hauts-de-France (1 000 CDI) et Colombier-Saugnieu en Auvergne-Rhône-Alpes (3 000 CDI). Dès le mois de juin, 5 000 CDI seront donc recherchés, suivis de 2 000 autres fin 2027, suite à la construction d’un centre de distribution à Ensisheim, en Alsace.

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Selon un communiqué de presse publié par Amazon, près de 60 métiers différents seront proposés, de la réception à l’emballage des colis, en passant par la gestion des stocks. L’entreprise va donc proposer des postes de managers d’opérations logistiques, de techniciens de maintenance ou de fonctions supports (ressources humaines, santé et sécurité travail).

2 000 euros de salaire sans diplôme

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Si vous êtes intéressé par cette offre, bonne nouvelle : aucun diplôme ni aucune expérience ne sont demandés. La formation sera prise en charge par Amazon dès le premier jour dans l’entreprise.

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Vous recevrez un salaire d’entrée de 2 000 euros bruts par mois et après 24 mois en poste, vous pourrez avoir en moyenne 2 350 euros bruts en comptant une prime du 13ème mois et une prime de partage de la valeur. Un total supérieur de 31% au SMIC. Par la suite, votre salaire pourrait encore augmenter, comme le montre cet homme payé 300 000 dollars chez Amazon.

Si cette offre va offrir des avantages aux salariés, ce sera également le cas pour les clients d’Amazon en France puisque les entrepôts seront désormais sur place.

“Ces investissements se traduiront par des livraisons plus rapides, un choix plus large et des prix bas accessibles partout en France et une empreinte environnementale réduite grâce à un réseau logistique de proximité”, a indiqué Jean-Baptiste Thomas, directeur général d’Amazon en France, dans le communiqué de presse.

Si vous êtes intéressé, la campagne de recrutement débutera dès la mi-juin 2026, en partenariat avec France Travail, alors restez à l'affût !