Elle se vend 414 fois par heure en France : la mythique boîte bleue Nivea ne contient aucun filtre solaire et ne protège pas du soleil

Le pharmacien-formulateur Roger Nebot rappelle que la Nivea Creme de la boîte bleue, vendue par millions en France, ne contient aucun filtre UV : elle hydrate la peau, mais ne la protège pas des UV

Elle est ronde, bleue, elle sent la même chose depuis 1911, et elle se vend en France au rythme de 414 boîtes par heure. La Nivea Creme fait partie de ces produits qu'on n'interroge plus : on la passe sur les mains, sur les coudes, sur les jambes des enfants, et parfois sur les épaules avant d'aller s'allonger au soleil. C'est ce dernier geste qui pose problème.

Roger Nebot, pharmacien et formulateur espagnol spécialisé dans la peau et les cheveux, l'a rappelé dans le magazine Woman, et sa mise en garde a été largement reprise dans la presse espagnole cet été. Son constat tient en une phrase : la boîte bleue est un très bon hydratant, mais elle ne filtre absolument rien.

La Nivea Creme de la boîte bleue est une excellente crème hydratante, particulièrement efficace pour renforcer la fonction barrière et éviter la perte d'eau de la peau. Cependant, elle ne contient pas de filtres solaires, elle ne protège donc pas du soleil.

Une confusion qui revient chaque été

Le pharmacien décrit un réflexe qu'il voit se répéter saison après saison : croire qu'une crème pour le corps suffisamment riche peut faire office de protection solaire. Il cite explicitement la Nivea du pot bleu, que beaucoup continuent d'appliquer à la plage ou au bord de la piscine en pensant s'être protégés.

« Hydrater la peau et la protéger du rayonnement solaire sont deux fonctions complètement différentes », insiste-t-il. L'hydratation joue sur le niveau d'eau de la peau. La photoprotection, elle, dépend de molécules précises, les filtres UV, chimiques ou minéraux, qui absorbent ou réfléchissent le rayonnement. Aucun ne figure dans la formule de la crème, construite autour de l'Eucerit, de la glycérine, des huiles minérales et de la lanoline. Sur ses fiches produit, la mention est d'ailleurs sans ambiguïté : sans SPF.

Pourquoi l'illusion fonctionne aussi bien

La force du malentendu tient à une sensation. Après application, la peau est souple, confortable, visiblement nourrie. Le cerveau en déduit qu'elle est équipée pour affronter la journée. Sauf que rien ne s'oppose au passage des UVA et des UVB, qui traversent la couche de crème comme s'il n'y avait rien. Résultat : coups de soleil et vieillissement prématuré, avec en prime une baisse de vigilance, puisqu'on se croit couvert.

Le retour en grâce du pot bleu, porté par la vague du soin minimaliste et par des célébrités qui l'affichent dans leur trousse, a remis ce vieux geste au goût du jour. En Espagne, la chanteuse et actrice Lolita Flores a raconté publiquement qu'elle l'utilisait sur le corps, y compris pour prendre le soleil.

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Nivea a réglé la question en 1936

Le détail le plus parlant vient de la marque elle-même. Beiersdorf n'a jamais vendu la Nivea Creme comme un produit solaire : l'entreprise revendique le lancement de sa première crème de protection solaire en 1936, vingt-cinq ans après la crème blanche, précisément parce que cette dernière ne remplissait pas ce rôle. La gamme Nivea Sun existe depuis, avec ses filtres UVA et UVB déclarés sur chaque étiquette.

Autrement dit, la confusion n'a jamais été entretenue par le fabricant. Elle s'est transmise dans les salles de bains, d'une génération à l'autre, à une époque où le bronzage se pratiquait à l'huile et où le risque cutané était mal connu.

Ce que la boîte bleue fait très bien, et ce qu'elle ne fera jamais

Rien de tout cela ne disqualifie le produit. Les professionnels de la peau continuent de le recommander pour ce qu'il est : un soin hydratant simple, très bien toléré, efficace sur les zones sèches, mains, coudes, genoux, et vendu quelques euros. Il reste l'un des cosmétiques les plus achetés du pays, avec environ 3,6 millions de pots écoulés en France en 2023.

Ce qu'il ne fait pas, en revanche, c'est protéger. Pour une exposition, Roger Nebot renvoie vers un écran solaire à large spectre, doté de filtres identifiés. Les recommandations sanitaires classiques s'appliquent ensuite : application généreuse avant de sortir, renouvellement toutes les deux heures et après chaque baignade, vêtements couvrants et évitement des heures les plus chaudes. La boîte bleue, elle, garde sa place là où elle a toujours été utile : le soir, sur une peau tiraillée, une fois rentré.