Ana est femme de ménage en Suisse, facture 30 euros de l'heure et assure gagner plus qu'un ingénieur

Dans une vidéo TikTok, une femme de ménage espagnole a révélé comment elle gagnait plus d’argent en Suisse. Un témoignage qui souligne la différence énorme de salaires entre la Suisse et l’Espagne.

Entre l’Espagne et la Suisse, il y a la France, mais il y a surtout une énorme différence entre les niveaux de salaires. En 2024, le salaire médian brut atteignait 2 000 euros par mois en Espagne, selon l'Institut national de statistique espagnol (INE). En Suisse, l'Office fédéral de la statistique indique un salaire médian brut de 7 024 francs suisses par mois (7 422 euros environ) pour un emploi à temps plein. Ces montants ne sont toutefois pas directement comparables sans tenir compte du coût de la vie, nettement plus élevé en Suisse.

Ana Marina Lasso en est bien consciente, elle qui a décidé d’exporter ses services dans le pays helvète pour générer de meilleurs revenus. La jeune femme d’origine espagnole, très active sur TikTok, exerce le métier de femme de ménage. Une profession généralement associée à un faible revenu. Cependant, la Suisse s’avère être un eldorado car certains métiers considérés comme peu qualifiés peuvent être rémunérés à des niveaux particulièrement élevés.

Crédit photo : TikTok / anamarinalasso

Sur TikTok, Ana Marina Lasso a révélé le montant de son salaire, bien supérieur à ce qu’elle aurait pu percevoir en Espagne. Pour elle, le ménage constitue justement l'un de ces secteurs dans lesquels il est possible de commencer à travailler sans disposer d'une formation particulière.

Elle explique que de nombreuses personnes arrivant en Suisse sans parler allemand se tournent notamment vers le ménage, l'hôtellerie ou encore la construction. La jeune femme distingue plusieurs activités dans le secteur du nettoyage. Il est notamment possible de travailler dans des usines, des magasins ou directement chez des particuliers.

Crédit photo : TikTok / anamarinalasso

Elle gagne 30 euros de l'heure

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C'est cette dernière option qu'Ana a choisie. Elle explique avoir essayé ce type de ménage et l'apprécier particulièrement, notamment parce qu'elle peut travailler de manière relativement autonome chez ses clients.

"Je me mets mon podcast, ma petite musique et je me mets à nettoyer tranquillement une maison"

Elle présente ainsi une activité qui lui convient et qu'elle considère comme plutôt agréable. Elle insiste d'ailleurs sur le fait que les logements dans lesquels elle intervient sont, selon elle, particulièrement agréables. Mais c'est surtout la rémunération qui a provoqué les réactions des internautes.

Ana explique qu'elle facture ses prestations à l'heure et donne même un exemple concret :

"Pour chaque heure que je travaille, je gagne 28 francs"

Elle convertit elle-même cette somme à environ 30 euros. Pour quatre heures de travail dans une maison, elle indique avoir reçu 112 francs suisses, soit environ 120 euros. De ses propres dires, elle gagne plus en tant que femme de ménage en Suisse qu’un ingénieur en Espagne. Un postulat qui reste encore à vérifier.