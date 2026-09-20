À 23 ans, les emplois classiques l'ont conduite à l'hôpital... avant qu'elle n'en découvre la raison

Une employée britannique de 23 ans a découvert pourquoi elle ne parvenait pas à conserver ses emplois, ce qui lui a permis de changer de voie.

Ella Thompson est-elle allergique au travail ? C’est la question que s’est posée cette Britannique de 23 ans. Mais la réalité était bien plus complexe.

À 23 ans, elle n’arrive pas à conserver un emploi

Comme le rapporte le magazine Newsweek, la jeune femme n’a jamais conservé un emploi plus de deux mois. Chaque tentative s’est soldée par une crise émotionnelle importante, avec des pleurs, et une démission.

Face à cette situation, elle a arrêté de chercher un travail et s’est tournée vers les études en 2024. Elle a commencé un master de psychologie légale, mais elle l’a trouvé tellement intense que cela l’a poussée jusqu’à un point de rupture et à l’a conduite à l’hôpital.

Selon nos confrères, Ella Thompson a alors reçu un double diagnostic d’autisme et de TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité). Cela lui a permis de comprendre pourquoi elle avait du mal à s’adapter au monde du travail traditionnel.

Comme elle le précise, les contraintes de ce type d’emploi - longues journées, peu de pauses, environnement sensoriel bruyant et interactions sociales - étaient particulièrement difficiles pour elle.

Pour la Britannique, le problème n’a donc jamais été un manque de capacités.

« Ce n’est pas tant que le travail de 9 heures à 17 heures ne me convient pas, c’est surtout qu’il ne s’adapte pas à mes besoins », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :

« Beaucoup d’adultes avec un TDAH et un autisme s’épanouissent dans une structure traditionnelle, mais pour des personnes comme moi, qui ont les deux, cela demande plus que de simples aménagements proposés sur le lieu de travail ».

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Elle change de vie pour se préserver

Après son hospitalisation, Ella Thompson, qui souffrait aussi d’anorexie, a commencé à parler ouvertement de son parcours, avant de lancer «Good Girls Club», une communauté en ligne destinée aux femmes diagnostiquées tardivement avec un AuDHD, une combinaison d’autisme et de TDAH.

Cet été, elle s’est tournée vers les réseaux sociaux pour raconter ses difficultés à évoluer dans un monde du travail qu’elle estime ne jamais avoir été conçu pour un cerveau comme le sien.

Cette prise de conscience l’a poussée à abandonner le parcours professionnel traditionnel pour se consacrer à la création d’une plateforme et d’une communauté où elle peut parler sans concession de ses difficultés.

L’une de ses vidéos a récolté plus de 31 000 likes et de nombreux commentaires de personnes affirmant s’être reconnues dans son témoignage.

Un internaute a par exemple écrit :

« Au vu des taux de suicide, nous devons commencer à écouter les personnes qui vivent cela ».

Les personnes neurodivergentes présentent un risque plus élevé de suicide. Selon Grassroots Suicide Prevention, une organisation caritative britannique, 11 % des suicides au Royaume-Uni concernent des personnes autistes, alors qu’elles ne représentent qu’environ 1 % de la population.