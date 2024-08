Elon Musk dévoile la question qu'il pose en entretien pour démasquer les candidats qui mentent sur leur CV

Le magnat de Tesla, Space X et X (anciennement Twitter) a une astuce bien à lui pour démasquer les candidats qui mentent sur leur CV avec une question piège.

Un entretien d’embauche est une étape stressante pour tout candidat souhaitant être recruté. Alors imaginez-vous être assis face à Elon Musk ! Le milliardaire néo-zélandais a révélé qu’il avait quelques tours dans son sac lorsqu’il s’agissait d’embaucher des candidats pour ses entreprises.

Si Elon Musk ne se soucie guère du niveau scolaire ou universitaire des candidats, estimant qu’un diplôme ne justifie pas un talent, il aime s'assurer qu’ils ne mentent pas sur leur CV. Au lieu de flatter la personne la plus instruite, il recherche plutôt des “preuves de capacités exceptionnelles” lors de l’entretien d’embauche car il pense que c’est indicateur de la façon dont il travaillera :

“S’il existe un palmarès de réalisations exceptionnelles, il est probable que cela se poursuive à l’avenir”.

Crédit photo : iStock

La question méthodique d’Elon Musk

Elon Musk a précisé que sa question visait à s’assurer que les candidats assument la responsabilité de quelque chose de correct ou non. La question est à la suivante :

“Parlez-moi de certains des problèmes les plus difficiles sur lesquels vous avez travaillé et de la manière dont vous les avez résolus”

Avec cette question, Elon Musk veut donc s’assurer que le candidat est capable de réaliser des prouesse :

“Vous voulez vous assurer que s’il y a eu une réalisation significative, étaient-ils responsables, ou quelqu’un d’autre était-il plus responsable ? Habituellement, quelqu’un qui a vraiment dû lutter contre un problème comprend vraiment et n’oublie pas”

Crédit photo : Theo Wargo/Adobe stock

Selon une étude publiée dans le Journal of Applied Research in Memory and Cognition, cette question n’a rien d’anodine. En effet, la méthode de gestion asymétrique de l’information est quelque chose qui prouve surtout qu’il pose la bonne question. Cette méthode vise à permettre aux candidats d’afficher leur innocence ou leur culpabilité en donnant des informations détaillées au recruteur.