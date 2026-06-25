Trop jeune pour être condamné : en Bretagne, un enfant de 10 ans a tenté de violer et de tuer une joggeuse de 22 ans

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Un enfant menotté

À Saint-Brieuc, en Bretagne, un enfant âgé de 10 ans a été arrêté pour tentatives de viol et de meurtre sur une jeune femme de 22 ans.

C’est une affaire surprenante mais réelle. À Saint-Brieuc, en Bretagne, un enfant âgé de 10 ans et demi est soupçonné d’avoir tenté de violer et de tuer une jeune femme de 22 ans. Les faits se seraient déroulés le 15 juin dernier, dans un bois de la ville.

La jeune femme faisait du sport à cet endroit quand un individu de sexe masculin l’aurait abordée et lui aurait ordonné de se déshabiller. La victime a refusé et aurait été agressée par le suspect, armé d’un couteau.

Un enfant de 10 ans arrêté

Le suspect aurait donné un coup de couteau au bras et à l’abdomen de la jeune femme. Il se serait ensuite enfui, selon un communiqué de l’AFP relayé par TF1 Info. Ce mardi 23 juin, le suspect a été arrêté et serait… un enfant de 10 ans. En effet, un couteau similaire à celui utilisé lors de l’agression a été retrouvé sur lui et l’enfant correspondait “en tous points au signalement donné par la victime”.

Le bois Boissel à Saint-BrieucCrédit photo : Saint-Brieuc

Les mineurs peuvent être arrêtés par la police. Ce fut également le cas de cet adolescent de 14 ans qui avait filmé l’agonie d’un chien jeté par la fenêtre d’un appartement, avant d’être arrêté.

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Il reconnaît les faits

Durant l’audition, l’enfant de 10 ans a reconnu être l’auteur des faits. Il a été placé en “retenue” pendant 12 heures, un laps de temps qui a été renouvelé une fois par le parquet. Il a ensuite été mis en examen ce mercredi 24 juin.

Un jeune garçon derrière un grillageCrédit photo : iStock

Comme la loi n’autorise pas de mesures pénales pour des personnes aussi jeunes, le juge a ordonné une mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP) envers l’enfant. Ce dernier sera accompagné par un éducateur en journée pour éviter qu'il ne commette une nouvelle infraction. Il aura également l’interdiction de sortir de chez lui entre 22h et 6h et n’a pas le droit de contacter la victime à l’avenir.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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