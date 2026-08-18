2 mn de cette activité simple réduisent de 39% le risque de décès cardiaque, et les médecins la recommandent vivement

Pour protéger le cœur et le système cardiovasculaire efficacement, les médecins recommandent de pratiquer cette simple activité physique chaque jour pendant deux minutes.

Une activité physique qui protège le coeur

Les médecins sont catégoriques : pratiquer une activité physique régulièrement est bon pour la santé. Une activité en particulier réduit de 39% le risque de décès « par maladie cardiovasculaire et toutes causes confondues », indique la revue scientifique Medical News Today.

Elle ne plaira sans doute pas à tout le monde puisqu’il s’agit de monter régulièrement les escaliers. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont passé au crible neuf études qui se sont penchées sur 480 479 participants durant 14 ans.

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Monter les escaliers réduit le risque de décès cardiaque de 39%

Crédit photo : Oleg Elkov/ iStock

Leurs résultats, publiés le 13 août dernier dans The American Journal of Cardiovascular Drugs, montrent que les personnes qui montent l’équivalent de six étages (ou 50 marches) par jour « présentaient un risque de décès d’origine cardiaque réduit de 39 % et un risque de décès toutes causes confondues réduit de 24 % par rapport à celles qui ne montaient pas souvent les escaliers ».

Monter les escaliers est un excellent exercice qui augmente le rythme cardiaque et la consommation d’oxygène. Ce petit exercice intense renforce le cœur et améliore l’endurance au quotidien, précise également la BBC dans un article dédié au sujet.

Crédit photo : Bastian Weltjen/ iStock

Par ailleurs, pas besoin d’en faire des tonnes ou de faire durer la pratique. Le cardiologue Paul Drury affirme auprès de Medical News Today que « même des périodes d’activité physique d’une à deux minutes, effectuées plusieurs fois au cours de la journée, peuvent s’accumuler et être associées à un risque moindre d’événements cardiovasculaires et de décès ».

Pour ceux qui ne pourraient pas (ou ne voudraient pas) grimper d’escaliers, vous pouvez opter pour de la marche rapide, notamment en côte, du vélo, du step ou des squats. Car n’oubliez pas, le plus important reste de pratiquer une activité intense pendant deux minutes chaque jour pour protéger son coeur.