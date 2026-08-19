Matilda Baxter, une influenceuse australienne de 21 ans, a dévoilé sa nouvelle taille ultra-fine après une opération de chirurgie, qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Une transformation physique qui fait débat.

Ces dernières années, plusieurs influenceuses ont eu recours au bistouri pour modifier leur apparence.

C’est notamment le cas d’Andrea Ivanova, une créatrice de contenu connue pour avoir les plus grosses lèvres de la planète. La starlette brésilienne Janaina Prazeres, quant à elle, a dépensé 900 000 euros en chirurgie esthétique pour tenter de devenir la plus belle femme du monde.

Enfin, l’Australienne Matilda Baxter, suivie par 965 000 abonnés sur Instagram, a subi une opération à Bali afin d’obtenir une « taille Barbie », rapporte le site LADbible.

Crédit Photo : Matilda Baxter / Instagram

Une influenceuse s’offre une taille de guêpe

La jeune femme de 21 ans a dévoilé les résultats de son intervention sur ses réseaux sociaux.

Si elle se réjouit de sa taille désormais extrêmement fine, Matilda a partagé en story une photo d’elle à 18 ans, suivie d’un cliché montrant son apparence actuelle.

Crédit Photo : Matilda Baxter / Instagram

En légende de sa publication, elle a écrit : « Ceux qui pensent que j’étais mieux en 2023 n’ont clairement pas les moyens de s’offrir ma version 2026. Bon rétablissement ».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’influenceuse a bien changé.

Selon les informations du média, Matilda a eu recours à une intervention appelée « Barbie Waist », qui consiste à remodeler les côtes afin d’affiner considérablement la taille.

Cette opération n’est pas sans risque puisqu’elle peut entraîner de graves complications, notamment des déformations des côtes ou une pression exercée sur les organes internes.

Crédit Photo : Matilda Baxter / Instagram

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Une apparence qui divise

Sans réelle surprise, les images ont fait réagir les internautes, soulignent nos confrères.

Dans les commentaires, certains utilisateurs se disent préoccupés par l’état de santé de Matilda.

Une personne a écrit :

« Tout ce que je vois, ce sont des os ».

Crédit Photo : Matilda Baxter / Instagram

Une autre a indiqué :

« Je ne suis pas là pour te juger, mais tu as besoin de davantage de protéines et de glucides. Prends soin de toi et fais attention à ta santé ».

Par ailleurs, une troisième estime que la créatrice de contenu contribue à promouvoir une image irréaliste du corps.

« C’est honteux de présenter cette image et d’encourager d’autres jeunes filles ou femmes à penser qu’il est normal de ressembler à ça », a-t-elle déclaré.

Crédit Photo : Matilda Baxter / Instagram

Face aux critiques, plusieurs internautes ont pris la défense de Matilda, estimant qu’elle était libre de ses choix.

Le ton est donné !